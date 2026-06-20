Presentato Assisi Summer Festival 2026: grandi nomi della musica italiana alla Rocca Maggiore

Dal 16 al 18 luglio tre giorni di musica (con Sayf, musica house al tramonto e The Kolors), spettacolo, food e intrattenimento nella suggestiva cornice della Rocca Maggiore di Assisi

ASSISI – La città si prepara ad accogliere una nuova edizione di Assisi Summer Festival, la rassegna musicale che animerà la Rocca Maggiore con un ricco programma di eventi dedicati alla musica contemporanea, all’intrattenimento e alla convivialità, confermandosi tra gli eventi di punta dell’estate assisana. Presentata ufficialmente sabato 20 giugno presso la sede UniWeb Campus, a Bastia Umbra, l’edizione 2026 di Assisi Summer Festival, in programma dal 16 al 18 luglio è organizzata dall’associazione Next Entertainment in collaborazione con la Città di Assisi e con main sponsor UniWeb Campus – polo universitario telematico di Bastia Umbra di Università San Raffaele, UniMercatorum e UniPegaso. Radio Subasio è la radio ufficiale del Festival.

IL FESTIVAL

Nato tre anni fa dall’entusiasmo e dall’intuizione di un gruppo di giovani assisani, Assisi Summer Festival si è affermata in pochi anni come una delle manifestazioni estive più dinamiche e in crescita del panorama umbro. Un progetto che ha preso forma grazie all’impegno dell’associazione Next Entertainment, realtà fondata da oltre 50 giovani del territorio e guidata dai quattro ideatori Mattia Oligarchi, Mattia Monaco, Tommaso Salari e Lorenzo Paparelli.

Quella che era iniziata come una passione condivisa tra amici si è trasformata progressivamente in un appuntamento capace di attrarre pubblico, partner e artisti di rilievo nazionale. Dalla prima edizione, caratterizzata da una singola giornata dedicata alla musica e all’intrattenimento, il Festival ha ampliato anno dopo anno la propria proposta, consolidando il rapporto con il territorio e conquistando una crescente attenzione da parte del pubblico. L’edizione 2026 segna un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita di Assisi Summer Festival: tre giorni di programmazione, una line-up che vede protagonisti artisti tra i più seguiti della scena musicale italiana contemporanea e una partecipazione stimata di circa duemila persone a serata nella suggestiva cornice della Rocca Maggiore di Assisi.

“Un risultato – spiega l’associazione Next Entertainment – reso possibile anche dal sostegno di numerosi partner e sponsor che hanno scelto di affiancare il progetto, riconoscendone il valore culturale, aggregativo e promozionale per la città di Assisi e per l’intero territorio umbro. La manifestazione contribuisce infatti ad arricchire il calendario degli eventi estivi, attirando visitatori, appassionati di musica e giovani provenienti da tutta l’Umbria e dalle regioni limitrofe, con positive ricadute per le attività ricettive, commerciali e della ristorazione”.

La scelta della Rocca Maggiore come sede del festival nasce dalla volontà di valorizzare uno dei luoghi simbolo della città, creando un connubio tra cultura contemporanea e patrimonio che contribuisce a rafforzare l’immagine di Assisi come destinazione capace di coniugare tradizione, bellezza e nuove forme di intrattenimento.

Particolarmente significativo è il ruolo delle nuove generazioni che, attraverso l’associazione Next Entertainment, hanno scelto di investire tempo, competenze ed energie per costruire un progetto culturale capace di creare occasioni di aggregazione, partecipazione e crescita per la comunità locale. In questo senso, Assisi Summer Festival si conferma non solo come un appuntamento musicale, ma come un’esperienza collettiva che contribuisce a rafforzare il legame tra giovani, territorio e istituzioni, promuovendo un modello di sviluppo culturale fondato sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle risorse locali.

IL PROGRAMMA

Ad inaugurare Assisi Summer Festival 2026, giovedì 16 luglio, sarà Sayf, tra le voci emergenti più interessanti del panorama urban italiano. Con la tappa del suo Santissimo Tour Estivo, porterà ad Assisi l’energia di un live che segue i recenti successi discografici dell’artista e la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Tu mi piaci tanto”. Il tour rappresenta il naturale sviluppo del percorso avviato sul palco dell’Ariston. Milano e Roma saranno le prime tappe di una serie di concerti che offriranno al pubblico l’occasione di ascoltare dal vivo i brani più recenti insieme al repertorio già noto. Venerdì 17 luglio sarà invece la volta di una serata dedicata allamusica elettronica e alle sonorità house. Un’esperienza da non perdere nella fortezza medievale sopra la città: il tramonto sulle colline umbre farà da sfondo a Calar, celebre format musicale che porterà come ospite d’eccezione il DJ e producer pugliese Ale De Tuglie, uno dei nomi emergenti più interessanti della scena house italiana con un sound tra groove ed energia underground che ha già calcato i dancefloor più importanti della scena internazionale.

Gran finale sabato 18 luglio con il concerto dei The Kolors, gruppo con cui si chiuderà la line-up di Assisi Summer Festival e che saliranno sul palco del Festival per una serata all’insegna dell’energia e della partecipazione del pubblico, ripercorrendo i brani che hanno consolidato il loro percorso artistico e le produzioni più recenti. Dopo gli ultimi due anni da protagonisti assoluti, grazie ai record raggiunti con le hit “Italodisco” e “Karma”, rispettivamente brani più trasmessi dalle radio italiane nel 2023 e nel 2024, e dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2024 e nel 2025 con “Un ragazzo e una ragazza” e “Tu con chi fai l’amore”, i The Kolors tornano a far scatenare il pubblico con il nuovo singolo “Rolling Stones”.

Ad aprire la serata conclusiva sarà Radio Subasio con “Radio Subasio Disco Club”, dj set che accompagnerà il pubblico verso il concerto dei The Kolors e contribuirà a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera dell’ultima notte del Festival.

Accanto alla musica non mancherà un’area food che – gestita interamente dall’organizzazione – è la novità di quest’anno che punta a dare un servizio unico tra beverage e food al pubblico, con la completa gestione delle file, degli spazi e di conseguenza dell’umore del pubblico.

Assisi Summer Festival è realizzato con la collaborazione della Città di Assisi e il sostegno di Uniweb Campus (main sponsor); Vhype; Estra; Mab Solution; Marchi Auto. Radio Subasio è la Radio Ufficiale di Assisi Summer Festival.

LE DICHIARAZIONI

Valter Stoppini e Veronica Cavallucci, sindaco e vicesindaco della Città di Assisi: “Siamo orgogliosi di questo festival nato grazie all’entusiasmo, alla creatività, alla forza e al lavoro di tanti giovani della città, che si sono messi in gioco per costruire un progetto nuovo. La manifestazione è in continua crescita e capace di attirare un pubblico trasversale, rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni. In soli tre anni, è diventata un punto di riferimento nell’estate assisana e umbra, rendendo ancora più speciale il programma dei grandi concerti alla Rocca Maggiore, promosso grazie alla collaborazione fra Comune e tessuto associativo del territorio”.

Associazione Next Entertainment: “Assisi Summer Festival si afferma come uno dei festival estivi più in crescita e apprezzati dell’Umbria, grazie al lavoro del team di giovani dell’associazione Next, che ha lo ideato e lo porta avanti con entusiasmo, puntando sulla coerenza tra le proposte artistiche e obiettivi promossi: “Puntiamo da sempre a coinvolgere tutti offrendo artisti e musica di qualità, in una location senza eguali. Un grazie agli sponsor e alle istituzioni per il loro sostegno, senza il quale sarebbe impossibile portare avanti questo progetto”, sottolineano Mattia Monaco, Mattia Oligarchi, Lorenzo Paparelli e Tommaso Salari.

Matteo Fortunati, presidente Uniweb Campus: “In qualità di polo universitario telematico, e grazie alla nostra naturale vicinanza al mondo dei giovani, abbiamo instaurato fin da subito un rapporto autentico, solido e caratterizzato da grande sintonia. Questo ci ha permesso di sviluppare nuove collaborazioni e consolidare accordi di valore, basati sulla grande professionalità di Next, ma anche su qualità umane di questi giovani. In futuro ci saranno ulteriori collaborazioni, sviluppando al meglio diverse iniziative e progetti”.

Francesco Macrì, presidente Estra: “Siamo felici di sostenere Assisi Summer Festival, un progetto musicale nato dall’iniziativa di giovani assisani e cresciuto in pochi anni grazie alla qualità della proposta artistica e alla capacità di coinvolgere pubblici diversi. Per Estra essere al fianco di questa iniziativa significa riconoscere il valore di esperienze che nascono dal territorio e contribuiscono a renderlo più vivo, anche attraverso la cultura e la musica”.