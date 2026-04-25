Presentata a Narni la sesta edizione del Festival delle Arti del Medioevo



Dal 4 al 6 settembre un viaggio nel “Mondo di Boccaccio”

Anche le prove al Campo de li Giochi in vista

della gara equestre del prossimo 10 maggio

È stata presentata venerdì 24 aprile, a Palazzo dei Priori, a Narni, la sesta edizione del Festival delle Arti del Medioevo, che si terrà dal 4 al 6 settembre 2026 con il titolo “Il mondo di Boccaccio”.

L’iniziativa si inserisce nel solco della Corsa all’Anello, giunta alla sua 58esima edizione, in programma in città fino al 10 maggio, rafforzando l’offerta culturale con un approfondimento dedicato ai rievocatori.

Il tema scelto per il 2026, “Giovanni Boccaccio. La storia, le storie: tra letteratura e verosimiglianza”, celebra i 650 anni dalla morte di Giovanni Boccaccio. L’edizione sarà inoltre dedicata a San Giovenale, patrono della città, nel 1650° anniversario della sua morte, sottolineando il profondo legame tra identità locale e tradizione storica.

Cuore dell’iniziativa sarà ancora una volta l’Università dei Rievocatori, momento formativo e culturale che vedrà la partecipazione di alcuni tra i più autorevoli studiosi del Medioevo. La sede principale sarà l’auditorium Bortolotti, antico edificio sacro e autentico gioiello architettonico nel centro cittadino.

Frutto della collaborazione tra l’Ente Corsa all’Anello, il Festival del Medioevo di Gubbio e il Centro Studi Storici di Narni, il festival rappresenta oggi un punto di riferimento nazionale per il mondo della rievocazione storica. Le lezioni gratuite e le attività didattiche accompagneranno il pubblico in un’immersione nel Trecento raccontato da Giovanni Boccaccio, autore del Decameron.

Un affresco vivido fatto di corti e mercati, poesia e devozione, mestieri e commerci: la moda come segno di distinzione sociale, tra leggi suntuarie e lusso; arti e professioni, dai tessitori agli speziali, dai copisti ai mercanti; il mondo del credito e delle lettere di cambio; la vita quotidiana segnata dalla peste e dai profondi cambiamenti economici. Un racconto corale che restituisce la complessità di un’epoca in rapido mutamento.

Narni si confermerà anche luogo di riflessione sul futuro della rievocazione storica, fenomeno diffuso in tutta Italia che coinvolge centinaia di migliaia di persone tra eventi, palii, giostre, cortei e ricostruzioni storiche. Studiosi, archeologi, storici dell’arte e operatori culturali dialogheranno con rievocatori, direttori artistici e organizzatori, in un confronto aperto sulle prospettive di questo importante patrimonio culturale immateriale.

Non mancheranno i momenti dedicati alla tradizione, come l’incontro della Scuola di bandiera, dove i giovani allievi condivideranno passione, impegno e spirito di comunità. A chiudere la manifestazione sarà il grande spettacolo finale dell'”Anello di Luce”, pensato per lasciare un ricordo intenso e suggestivo nel pubblico.

Domenica 25 aprile si sono invece tenute le prove ufficiali al Campo de li Giochi in vista della gara equestre del prossimo 10 maggio. In pista i cavalieri dei tre Terzieri.

Per Mezule: Mattia Zannori, Tommaso Finestra, Luca Chitarrini, Luca Morosini su Dragon Fly Star, Bridge Elle, Cosmic Luck, Scoiattolina, Demurone

Per Fraporta: Luca Paterni, Leonardo Piciucchi, Riccardo Quintili, Matteo Tabanelli su True Motion, Sou Incantada, Don Medelin, Atomic Reel

Per Santa Maria: Tommaso Suadoni, Francesco Matticari, Marco Diafaldi, Cesare Bonanni, Jacopo Matticari su Optically, Tutto Scorre, Blue Mayson, Sky Bridge, Thunderstruck, Secret Image, Green Commander, Good Magic

Il saluto a Receptivo – Durante le prove ufficiali, il Terziere Fraporta ha fatto fare una passeggiata lungo tutto il campo anche a Receptivo, storico cavallo della scuderia che, dopo tanti anni, andrà “in pensione”. Un modo per salutare collettivamente compagni di Corsa e di scuderia.

Soddisfatti per le prove di campo i responsabili della segreteria tecnica dell’associazione Corsa all’Anello, Giovanni Cipiccia e Lorenzo Cioni, che tracciano anche un primo bilancio delle attività svolte durante quest’anno: «Abbiamo idealmente chiuso i cancelli del Campo dei Giochi l’11 maggio 2025 con grande soddisfazione per la riuscita dell’edizione, ma in realtà il lavoro non si è mai fermato. Oltre alla manutenzione ordinaria della struttura, già di per sé impegnativa, abbiamo organizzato e ospitato due eventi Fitrtrec-Ante validi per il campionato di monta storica. Occasioni importanti, che hanno portato a Narni binomi da tutta Italia, affiancando le scuderie cittadine e permettendoci di testare ulteriormente le potenzialità del campo».

Durante l’estate, la struttura è stata inoltre resa disponibile per la preparazione dei cavalieri impegnati in giostre esterne. Tra gli obiettivi principali della Segreteria c’è la fruibilità del campo durante tutto l’anno, progetto rallentato da un imprevisto: i danni causati dalla fauna selvatica al manto erboso e alla pista, che hanno reso l’area inutilizzabile per oltre tre mesi. «Grazie al tempestivo intervento dell’amministrazione comunale e degli enti competenti, che ringraziamo, siamo riusciti a ripristinare la struttura in tempi utili, riprendendo le attività già dai primi giorni di febbraio».

Determinante, ancora una volta, il lavoro dello staff della segreteria tecnica, rafforzato e sempre più coeso. «Alla squadra va la nostra gratitudine per competenza, passione ed esperienza». Proprio grazie a questo gruppo è nata anche una proficua collaborazione con le realtà tecniche del Palio dei Colombi di Amelia e della Giostra dell’Arme di Sangemini, segno di una crescente sinergia tra manifestazioni affini.

Importanti anche gli interventi sul fronte dell’accoglienza del pubblico, con l’introduzione di una nuova tribuna rialzata sul lato opposto alla gradinata principale e l’ampliamento della tribuna costumanti, che raggiungerà i 450 posti.

Confermata per il 2026 la commissione veterinaria guidata dal dottor Guido Castellano, affiancato dal professor Marco Pepe, dalla dottoressa Stefanie Rouge e dal dottor Graziano Ippedico. La commissione ha già seguito le visite preliminari di idoneità, garantendo il massimo livello di tutela per i cavalli.

Tra i risultati raggiunti, infine, la segreteria sottolinea anche l’aggiornamento del regolamento della corsa moderna e l’approvazione del nuovo protocollo veterinario, in linea con le normative più recenti: «Un passo avanti importante per sicurezza e qualità».

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Lunedì 27 aprile alle 18 nella sala Consiliare di Palazzo Comunale presentazione del progetto “L’educazione medievale” sezione “L’altra arte. Il fumetto storico”, anteprima “Cantar de Gesta”. Evento in collaborazione con il Rotary Club di Amelia Narni

Alle 19.15 nella sala ex Refettorio di Palazzo dei Priori (e in diretta sui social della Corsa all’Anello) “Cavalli agli stalli… Le ultime dai box”, novità e curiosità dal mondo delle scuderie, ospiti cavalieri, responsabili e Priori. Conducono l’incontro promosso dalla segreteria tecnica Marco De Arcangeli e Pamela Fattori

Alle 21.30 in piazza dei Priori “Omnia vincit amor… et nos cedamus amori” ovvero: l’amore è capace di superare ogni ostacolo, arrendiamoci all’amore, spettacolo a cura del Gruppo danze storiche La Pazzia del ballo del Terziere Fraporta

Martedì 28 aprile alle 17 nel chiostro di Sant’Agostino “Il chiostro dei bambini. Historiae castelli” laboratori creativi e letture a cura dei Servizi Prima Infanzia del Comune di Narni

Alle 18 nell’Orto di poca considerazione di Palazzo dei Priori “Boccaccio tra tavola e alcova, cibo ed erotismo nel Decamerone”, letture dal Decameron a cura di Francesco Franceschini

Alle 19 nella sala Consiliare di Palazzo Comunale “Le reliquie dei Santi: vanto e ricchezza delle città. Il caso di San Giovenale e la Civitas Narniae”, conferenza a cura di Umberto Longo ed Edoardo D’Angelo

Alle 21.30 nella Loggia dei Priori di Palazzo dei Priori “Ripresentazione de Santo Giovinale” spettacolo in omaggio all’opera di don Gino Cotini del 1976, a cura di Andrea Mengaroni, docente del laboratorio teatrale dell’Università dei Rievocatori

Mercoledì 29 aprile alle 16.30 nel chiostro di San Bernardo “San Giovenale defensor civitatis Narniae” Puer Ludens, spettacolo musico teatrale a cura degli alunni della scuola dell’ infanzia San Bernardo. A seguire, saggio finale del laboratorio “Scuola di Bandiera”: mini sbandieratori con gli Sbandieratori Città di Narni

Alle 18.30 nella sala ex Refettorio di Palazzo dei Priori “Framed medievalism” presentazione della piattaforma digitale Frame come strumento comune e partecipato, con Umberto Longo (Sapienza Università di Roma – Istituto Storico Italiano per il Medioevo Isime)

Alle 21.15 al cinema Mario Monicelli, nell’ambito di “L’Educazione Medievale” sezione “Medioevo in sala”, proiezione di “Dante”, film del regista Pupi Avati

Alle 21.30 in piazza Galeotto Marzio “Ferro Ignique Vastare – Cronache di antiche battaglie” spettacolo a cura del gruppo storico Compagnia della Fiera del Terziere Santa Maria

Giovedì 30 aprile alle 17.30 nella sala della Vergine di Palazzo dei Priori “Un, due, tre, drago, cavallo e re!” storie medievali narrate per bambini a cura di Alessandra Comparozzi nell’ambito del “Maggio dei libri”

Alle 18 nell’Orto di poca considerazione di Palazzo dei Priori Caffè letterario “Protagonisti insoliti della Storia”, presentazione del libro “Le nove vite di Tito D’Amelia” di Ettore Farrattini Pojani

Alle 19 nella sala ex Refettorio di Palazzo dei Priori “Speco. San Francesco e il miracolo del vino” Leonardo Bussoletti presenta Speco, vino che prende il nome dal Sacro Speco di Narni, luogo profondamente legato alla memoria di San Francesco e al racconto del miracolo dell’acqua trasformata in vino

Alle 21.15 in Cattedrale “A te patrono amabile” concerto in onore di San Giovenale, a cura di Concertino Symphony Orchestra e coro della Cattedrale Harmoniæ cœlestes. Dirige il maestro Angelo Bruzzese

Alle 22 in piazza Galeotto Marzio “A rullar tamburi, a squillar tubicine” esibizione congiunta dei gruppi musici dei Terzieri e del gruppo musici comunale “La colonna sonora della Festa”

Sito ufficiale www.corsallanello.it