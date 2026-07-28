Prendersi cura del futuro: l’Università degli Studi di Perugia presenta il proprio modello di sviluppo sostenibile

La sostenibilità non rappresenta soltanto una politica ambientale o un insieme di azioni dedicate alla transizione ecologica: nell’Università degli Studi di Perugia essa costituisce una dimensione trasversale dell’identità istituzionale, strettamente connessa alla cura delle persone, degli spazi, delle relazioni e del territorio.

È questa la visione che il Magnifico Rettore, prof. Massimiliano Marianelli, ha posto al centro dell’incontro dedicato alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile – RUS, alla costituzione della Commissione Sostenibilità e del Green Office di Ateneo.

Ha sottolineato, infatti, il Rettore: “L’Università è chiamata oggi a costruire non soltanto conoscenza, ma condizioni di vita migliori per la Comunità. Per questo la sostenibilità non può essere considerata un settore dell’attività universitaria: deve diventare un modo di pensare, di progettare e di governare. In fondo, la sostenibilità è una delle forme più concrete della cura.”

Una sostenibilità intesa non soltanto nella sua dimensione ambientale ed energetica, ma come paradigma integrato capace di orientare le politiche istituzionali, la cura del patrimonio edilizio, la ricerca, la didattica, la terza missione e il benessere della comunità universitaria.

In questa prospettiva, la sostenibilità diventa un elemento identitario dell’Università, fondato sulla responsabilità verso le persone, i luoghi e le generazioni future, promuovendo un modello di sviluppo in cui innovazione, qualità, inclusione e cura del costruito concorrono a definire una nuova cultura del governo universitario.

Questa visione trova una prima concreta attuazione anche nell’istituzione del Tavolo permanente per l’efficientamento energetico, promosso dal Rettore quale luogo stabile di confronto, programmazione e monitoraggio delle politiche energetiche dell’Ateneo.

Il Tavolo, nato nell’ambito del Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, rappresenta uno strumento attraverso il quale integrare sostenibilità ambientale, innovazione gestionale e responsabilità sociale, favorendo una progressiva riduzione dei consumi, una gestione più efficiente delle risorse e la liberazione di nuove opportunità di investimento a favore della comunità universitaria.

Il Tavolo rappresenta, inoltre, uno dei primi strumenti operativi attraverso cui il Green Office e la Commissione Sostenibilità potranno sviluppare una programmazione condivisa e misurabile nel tempo.

Ad aprire i lavori è stato il Magnifico Rettore, che ha ribadito come la sostenibilità costituisca uno dei pilastri del programma di governo dell’Ateneo, sottolineando la necessità di un approccio trasversale capace di coinvolgere tutte le componenti universitarie e di integrare gli obiettivi ambientali, sociali ed economici nei processi decisionali.

La sostenibilità attraversa così tutte le missioni. Essa diventa così un criterio unitario di governo dell’Università, capace di mettere in relazione persone, ricerca, organizzazione, patrimonio edilizio e territorio all’interno di una medesima visione di sviluppo: entra nella didattica, orientando la formazione delle nuove generazioni; nella ricerca, promuovendo un approccio interdisciplinare alle grandi sfide contemporanee; nella terza missione, rafforzando il rapporto con il territorio e le istituzioni; nella quarta missione, contribuendo al benessere della comunità universitaria, alla qualità delle relazioni e alla responsabilità sociale dell’Ateneo.

In questa prospettiva anche la cura del patrimonio edilizio assume un significato nuovo. Gli edifici universitari non rappresentano soltanto infrastrutture, ma luoghi di vita, di studio, di ricerca e di relazione. Riqualificarli significa migliorare la qualità della vita della comunità universitaria, ridurre l’impatto ambientale e restituire valore agli spazi nei quali si costruisce quotidianamente l’Universitas. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli strumenti attraverso i quali l’Ateneo intende rendere concreta questa visione.

Il prof. Paolo Verducci, Delegato del Rettore alla Cura del Costruito, Sostenibilità energetica e Sicurezza, che ha curato il coordinamento scientifico dell’iniziativa, ha evidenziato come la sostenibilità rappresenti oggi un elemento strutturale della qualità dell’università contemporanea.

In tale prospettiva, la cura del patrimonio edilizio, la riqualificazione architettonica ed energetica degli edifici, la riduzione delle emissioni, la sicurezza degli ambienti universitari costituiscono aspetti strettamente connessi all’identità dell’Ateneo e alla sua responsabilità nei confronti della comunità.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile – RUS, il principale organismo nazionale di coordinamento delle università italiane sui temi della sostenibilità.

L’adesione attiva dell’Università degli Studi di Perugia consentirà di rafforzare la partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali, condividere buone pratiche e sviluppare progetti comuni negli ambiti della transizione ecologica, dell’energia, della mobilità sostenibile, della gestione delle risorse e dell’inclusione sociale.

Un secondo tassello della strategia illustrata riguarda l’istituzione della Commissione Sostenibilità, organismo chiamato a garantire il coordinamento delle politiche di Ateneo, favorendo il dialogo tra le diverse strutture amministrative e scientifiche e assicurando l’integrazione della sostenibilità nei processi di pianificazione e programmazione.

Accanto alla Commissione opererà il Green Office, struttura permanente pensata come luogo di partecipazione e di progettazione condivisa, con il coinvolgimento attivo di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e ricercatori. Il Green Office avrà il compito di promuovere iniziative di sensibilizzazione, progetti di innovazione, campagne di educazione ambientale e attività finalizzate al miglioramento continuo delle performance di sostenibilità dell’Ateneo.

Il Green Office sarà inoltre uno spazio permanente di sperimentazione, nel quale la comunità universitaria potrà contribuire direttamente alla progettazione di nuove pratiche di sostenibilità.

Il coordinamento tecnico dell’iniziativa è stato affidato all’Ing. Fabio Piscini, Dirigente della Ripartizione Tecnica, che ha illustrato il ruolo strategico della struttura tecnica universitaria nell’attuazione degli interventi di efficientamento energetico, manutenzione programmata, riqualificazione del patrimonio edilizio e sviluppo di modelli gestionali orientati alla sostenibilità e alla resilienza.

La giornata si è conclusa con l’invito, rivolto dal Rettore a tutta la comunità universitaria, a contribuire attivamente alla costruzione di una nuova cultura della sostenibilità, intesa non soltanto come obiettivo ambientale, ma come criterio guida dell’intera azione istituzionale dell’Università degli Studi di Perugia.

La presentazione della RUS, della Commissione Sostenibilità e del Green Office rappresenta il primo passo di un percorso più ampio attraverso il quale l’Università degli Studi di Perugia intende integrare stabilmente la sostenibilità nella propria programmazione strategica, riconoscendola come espressione concreta della cura delle persone, dell’ambiente, delle relazioni e delle future generazioni.

Per il Rettore, la sostenibilità diventa così una responsabilità culturale prima ancora che tecnica: un modo di abitare l’Università e di interpretarne la missione pubblica, nella convinzione che soltanto una comunità capace di prendersi cura delle persone, dei luoghi, del sapere e del territorio possa contribuire autenticamente allo sviluppo sostenibile della società. È questa la forma di Universitas che l’Ateneo intende continuare a costruire: una comunità che genera conoscenza, relazioni, futuro e cura, assumendo verso le generazioni presenti e future la responsabilità che definisce il senso più autentico dell’Universitas.

RUS_Commissione per la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile

Prof. Federico Rossi (referente RUS UNIPG);

Dott. Massimo Lacquaniti (referente Gdl Mobilità);

Prof.ssa Beatrice Castellani e Dott.ssa Lucia Pampanella (Referenti GdL Risorse e Rifiuti)

Prof.ssa Elisa Moretti e Dott. Elisa Belloni (Referenti GdL Energia)

Prof.ssa Rossella Fonti e Prof.ssa Serena Meattini (Referenti GdL Inclusione e Giustizia Sociale)

Prof.ssa Annalisa Morganti (Referenti gdl Educazione)

Prof. Alberto Palliotti (Referenti GdL Cibo) e Dott.ssa Donatella Siepi;

Prof.ssa Alessia Flammini e Prof.ssa Anna Laura Pisello (referenti GdL Cambiamenti Climatici)

Prof. Andrea Di Schino (referente GdL Università per l’Industria)

Martina Campo, Vanessa Livi, Andrea Urbani (Referenti Tavolo comunità studentesca).

Commissione Sostenibilità Università degli Studi di Perugia

Presidente: Prof.ssa Elisa Moretti_Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia

Coordinatrice tecnica: Prof.ssa Lucia Rocchi

Coordinatrice comunicazione: Prof.ssa Luisa Paolotti

Rappresentanti degli studenti: Martina Campo, Vanessa Livi, Andrea Urbani

AREA STRATEGICA GESTIONE RISORSE E MATERIALI

· Energia, Rifiuti, Acqua e gestione acque piovane, emissioni gas climatici, Green procurement ed eventi ecosostenibili, Progetti speciali, Trigenerazione.

Prof.ssa Beatrice Castellani · Prof. Francesco Di Maria · Prof. Renato Morbidelli · Prof.ssa Alessia Flammini · Prof.ssa Anna Laura Pisello · Prof.ssa Linda Barelli · Dott.ssa Lucia Pampanella

AREA STRATEGICA MOBILITÀ E TRASPORTI

· Telelavoro e smart working; Trasporti; Parcheggi

Prof. Francesco Fantozzi · Dott. Massimo Lacquaniti

AREA STRATEGICA VERDE ED ECOSISTEMI

· Spazi verdi e servizi ecosistemici; Biodiversità urbana

Prof. David Grohmann

AREA STRATEGICA EDILIZIA

· Nuovi edifici e riqualificazione edifici esistenti; Manutenzioni; Certificazioni

Prof.ssa Antonella D’Alessandro · Dott. Ing. Fabio Piscini · Dott. Giulio Castori

AREA STRATEGICA SALUTE E WELFARE

· Qualità degli ambienti comuni; Benessere, sicurezza, prevenzione e attività motorie; Cibo

. Prof. David Grohmann · Prof. Andrea Marchini · Dott.ssa Livia Buratta

AREA STRATEGICA INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ

· Inclusione, accessibilità, Giustizia sociale e Parità di genere

· Prof.ssa Serena Meattini

AREA STRATEGICA CULTURA, RICERCA, EDUCAZIONE PERMANENTE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

· Ricerca sulle tematiche dello sviluppo sostenibile

· Didattica sulle tematiche dello sviluppo sostenibile

· Terza missione per la divulgazione e formazione sullo sviluppo sostenibile

. Prof.ssa Benedetta Terenzi · Dott. Roberto Orazi

GREEN OFFICE

· Dott. Massimo Lacquaniti (coordinamento)

· Dott.ssa Lucia Pampanella

· prof. ssa Benedetta Terenzi

· prof. ssa Elisa Moretti,_Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia

· Rappresentanti degli studenti: Martina Campo, Vanessa Livi, Andrea Urbani