Premio Spoleto 2026, ecco i protagonisti della nuova edizione

Nella Chiesa della Misericordia saranno premiati Edoardo Sylos Labini, Maurizio Ferrini, Antonietta Di Vizia, Giancarlo Scarchilli, Michele Sangineto e Rino Scaturro

Sarà una giornata all’insegna dell’arte, della cultura e del prestigio quella in programma il prossimo 27 giugno nella suggestiva Chiesa della Misericordia di Spoleto, dove andrà in scena una nuova e attesa edizione di Spoleto Arte, la mostra internazionale curata da Salvo Nugnes, scrittore, giornalista e manager della cultura.

L’evento, ormai consolidato nel panorama artistico nazionale e internazionale, rappresenta da anni un importante punto d’incontro tra linguaggi creativi differenti, accogliendo artisti, intellettuali, giornalisti, operatori culturali e personalità del mondo dello spettacolo provenienti da diversi ambiti professionali.

Tra i momenti più significativi della manifestazione vi sarà la consegna dello storico Premio Spoleto, riconoscimento destinato a personalità che si sono distinte per il loro contributo alla cultura, all’arte, alla comunicazione e allo spettacolo.

Tra i protagonisti della manifestazione figurano Edoardo Sylos Labini, attore, regista, autore teatrale e conduttore del programma televisivo Inimitabili in onda su Rai 3, da sempre impegnato nella valorizzazione della cultura italiana e delle grandi figure della nostra storia.

Il riconoscimento verrà conferito anche a Maurizio Ferrini, attore e comico tra i più amati dal pubblico italiano, diventato celebre grazie all’indimenticabile personaggio della signora Emma Coriandoli. Con il suo talento ironico e la sua capacità di raccontare i cambiamenti della società attraverso la comicità, Ferrini rappresenta una delle figure più riconoscibili dello spettacolo italiano.

Tra i premiati anche Giancarlo Scarchilli, scrittore, regista e sceneggiatore di grande esperienza, autore di importanti opere cinematografiche e letterarie. Il suo percorso professionale, caratterizzato da una costante ricerca artistica e narrativa, gli ha consentito di lasciare un segno significativo nel panorama culturale contemporaneo.

A ricevere l’ambito premio sarà Antonietta Di Vizia, giornalista Rai da sempre impegnata nel racconto dell’attualità e della società italiana, figura autorevole dell’informazione televisiva e professionista apprezzata per il rigore e la sensibilità che caratterizzano il suo lavoro.

Lo storico Premio Spoleto sarà inoltre assegnato a Michele Sangineto, raffinato strumentista e compositore, noto per la sua capacità di fondere tradizione e innovazione musicale attraverso sonorità originali e ricercate, e al tenore Rino Scaturro, interprete apprezzato per le sue qualità vocali e per la sua intensa attività artistica.

La cornice storica e spirituale della Chiesa della Misericordia contribuirà a rendere ancora più significativa una manifestazione che continua a valorizzare il talento e il merito, rafforzando il ruolo di Spoleto come capitale culturale capace di unire tradizione e contemporaneità nel segno universale dell’arte.