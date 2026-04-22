Focus su droni e topografia per il soccorso: presentato il nuovo modello di integrazione tecnologica tra istituzioni e forze dell’ordine

Si è svolta questa mattina, presso la Prefettura di Perugia, una dimostrazione operativa dei Vigili del Fuoco dell’Umbria dedicata alle nuove tecnologie e alle potenzialità delle specializzazioni TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, ovvero i droni).

L’iniziativa, organizzata dalla Prefettura, ha visto la partecipazione di funzionari prefettizi, personale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Provinciale, della Polizia Locale del Comune di Perugia e del territorio provinciale, del sistema sanitario 118, della Protezione Civile Regionale e della Protezione Civile comunale.

Dopo i saluti istituzionali del Prefetto di Perugia, dott. Francesco Zito, del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, arch. Valter Cirillo, e del Comandante Provinciale, ing. Rocco Mastroianni, il personale dei Vigili del Fuoco ha illustrato nel dettaglio le principali tecnologie e capacità operative in dotazione ai nuclei TAS e SAPR attivi sul territorio umbro.

Nel corso della dimostrazione sono state presentate alcune delle più avanzate soluzioni tecnologiche oggi disponibili per il soccorso tecnico urgente:

droni equipaggiati con termocamere, in grado di rilevare differenze di temperatura e particolarmente efficaci nella ricerca di persone disperse, anche in condizioni ambientali critiche;

sistemi capaci di simulare celle telefoniche, utili per il tracciamento di dispositivi mobili anche in assenza di copertura di rete;

tecnologie per il rilievo speditivo tridimensionale di edifici tramite drone, che consentono la misurazione accurata di strutture e dettagli anche da remoto;

piattaforme web condivise per la visualizzazione in tempo reale di immagini e dati, fruibili su qualsiasi tavolo decisionale e replicabili in diversi scenari operativi;

tavole tematiche georeferenziate, già predisposte per il soccorso tecnico urgente e per la gestione di emergenze complesse quali eventi sismici, alluvioni e altri disastri naturali.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di far conoscere, in modo concreto e operativo, le potenzialità tecnologiche già in dotazione ai Vigili del Fuoco, evidenziando come tali strumenti possano rappresentare un valore aggiunto per l’intero sistema di gestione delle emergenze.

In questa prospettiva, è emersa con forza la volontà di mettere a fattor comune queste risorse, superando una logica di utilizzo esclusivo e promuovendo invece un modello basato sulla condivisione e sull’integrazione tra tutte le componenti della catena del soccorso.

Dalla gestione di emergenze ambientali alle attività di supporto alle indagini di polizia giudiziaria, le tecnologie TAS e SAPR offrono infatti nuove e significative opportunità operative. La loro piena valorizzazione passa attraverso il lavoro sinergico tra istituzioni, forze dell’ordine, sistema sanitario e protezione civile, con l’obiettivo comune di garantire interventi sempre più efficaci, tempestivi e coordinati.