Nella mattinata di ieri, il Prefetto della Provincia di Perugia, Francesco Zito, accompagnato dal Viceprefetto Vicario Maura Nicolina Perrotta, ha fatto visita al Comune di Scheggino, ove è stato accolto dal Sindaco Fabio Dottori e dalle locali Forze di Polizia.

L’incontro ha costituito l’occasione per conoscere a pieno una realtà territoriale vivace anche sotto il profilo economico, apprezzata a livello turistico, nonché caratterizzata dalla presenza di importanti bellezze naturalistiche.

Dopo la sede comunale, particolarmente apprezzate sono state le visite effettuate all’Azienda Urbani Tartufi, leader a livello mondiale nella lavorazione del tartufo, che costituisce un’eccellenza produttiva del territorio ed al Museo del Tartufo.

Il Prefetto Zito ha voluto evidenziare la proficuità e la bontà del lavoro sinergico svolto, in maniera puntuale e costante, da tutte le Forze di Polizia, con specifica attenzione alla percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Risulta difatti fondamentale

– ha sottolineato –