Potenziamento dei servizi sanitari tra innovazione, presa in carico e qualità dell’assistenza

TERNI – L’Azienda Sanitaria Usl Umbria 2 continua il percorso di rafforzamento della propria rete assistenziale attraverso un programma di interventi volto a migliorare l’accessibilità ai servizi, la presa in carico dei pazienti e l’appropriatezza dei percorsi di cura.



L’Azienda sta investendo nel reclutamento di nuovi professionisti, nel potenziamento delle tecnologie sanitarie e nell’innovazione organizzativa, con l’obiettivo di rendere l’assistenza sempre più vicina ai cittadini e capace di rispondere in modo efficace ai bisogni di salute della popolazione.



I risultati del primo semestre 2026 confermano la validità delle azioni intraprese.



Nei primi sei mesi dell’anno sono state erogate 400.198 prestazioni specialistiche ambulatoriali, esclusa l’attività di laboratorio, con un incremento del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nello stesso periodo sono state effettuate circa 100.000 prestazioni nell’ambito dei Percorsi di Tutela (PDT), contribuendo ad ampliare l’offerta assistenziale e a garantire l’accesso alle prestazioni per i cittadini con priorità clinica.



Importante anche il risultato dell’attività chirurgica: nel primo semestre del 2026 sono stati eseguiti 19.007 interventi, con un incremento del 12,1% rispetto al 2025 e con un recupero del 40% degli interventi presenti nelle liste di attesa.



Questi risultati sono stati resi possibili grazie al costante impegno dei professionisti della Usl Umbria 2, al potenziamento delle attività assistenziali e alla prosecuzione delle sedute ambulatoriali, diagnostiche e chirurgiche anche nelle fasce pomeridiane, serali e nei giorni festivi.

Un contributo determinante è assicurato dall’attività dei medici specialisti, dei tecnici sanitari di radiologia e dei medici radiologi, impegnati nel recupero delle prestazioni inserite nei Percorsi di Tutela.



Parallelamente procede il percorso di riorganizzazione dell’assistenza specialistica ambulatoriale.

L’Azienda Sanitaria sta definendo gli ambiti di garanzia per l’erogazione delle prestazioni e regolamentando il percorso di presa in carico, distinguendo in modo sempre più puntuale il primo accesso dalle prestazioni di controllo e di completamento dell’iter diagnostico-terapeutico. Un modello che punta a garantire appropriatezza prescrittiva, evitare prestazioni non necessarie e offrire ai cittadini percorsi di cura più semplici, omogenei e continui.



È attivo altresì il monitoraggio costante delle agende del CUP regionale, con il rafforzamento delle attività di richiamo degli utenti per favorire il tempestivo riutilizzo degli appuntamenti resi disponibili da rinunce o cancellazioni.

Nel mese di giugno la percentuale di prestazioni prenotabili entro i tempi previsti è passata dal 53,39% al 67,43%, con un miglioramento di quasi 14 punti percentuali rispetto al mese precedente.

Il tasso di occupazione delle agende, pari al 79%, conferma una gestione sempre più efficiente delle disponibilità e consente di mantenere adeguati margini di accesso per le richieste con priorità clinica.



La Usl Umbria 2 è impegnata nel percorso di sviluppo della telemedicina, delle televisite e del teleconsulto, strumenti destinati a rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio e a favorire una collaborazione sempre più stretta tra Medici di Medicina Generale, specialisti ambulatoriali e specialisti ospedalieri, nell’ottica di una presa in carico realmente integrata.



“Il nostro obiettivo è costruire un sistema sanitario che accompagni il cittadino lungo tutto il percorso di cura, mettendo in rete professionalità, tecnologie e organizzazione”, dichiara il Direttore Generale Roberto Noto. “I risultati raggiunti dimostrano che investire sul personale, sulle tecnologie e sull’integrazione tra ospedale e territorio produce benefici concreti. Continueremo a lavorare per offrire servizi sempre più accessibili, percorsi assistenziali appropriati e una presa in carico capace di rispondere ai bisogni delle persone con qualità, continuità e prossimità. Questa è la direzione sulla quale la Usl Umbria 2 intende proseguire, rafforzando ogni giorno il valore del servizio sanitario pubblico”.