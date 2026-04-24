Poste Italiane: al via i lavori nell’ufficio postale di Bevagna

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La continuità dei servizi sarà garantita da un altro sportello dedicato presso la sede di Fiamenga

   

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di C.so Giacomo Matteotti snc a Bevagna, da lunedì 27 aprile sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.
Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Bevagna la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Fiamenga, in Via Bevagna 11, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.45 e il sabato fino le 12.45.

           

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