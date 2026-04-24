Poste Italiane: al via i lavori nell’ufficio postale di Bevagna

La continuità dei servizi sarà garantita da un altro sportello dedicato presso la sede di Fiamenga

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di C.so Giacomo Matteotti snc a Bevagna, da lunedì 27 aprile sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Bevagna la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Fiamenga, in Via Bevagna 11, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.45 e il sabato fino le 12.45.