Ponte Valleceppi: ufficio postale riaperto entro tre mesi

Il gruppo consiliare Fare Perugia con Romizi – Forza Italia esprime soddisfazione per la risposta ricevuta da Poste Italiane in merito alla situazione dell’ufficio postale di Ponte Valleceppi, chiuso a seguito del furto avvenuto il 4 aprile scorso ha causato ingenti danni alla struttura, rendendola inagibile e determinandone l’interdizione al pubblico.

Fin dai primi giorni successivi alla chiusura, il capogruppo Augusto Peltristo e il consigliere comunale Edoardo Gentili si sono attivati presso le direzioni provinciale, regionale e nazionale di Poste Italiane, oltre che presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per ottenere informazioni certe sulle tempistiche necessarie alla riapertura dell’ufficio e per rappresentare i gravi disagi segnalati dai cittadini.

L’assenza di un presidio fondamentale come l’ufficio postale

– dichiarano Peltristo e Gentili –

ha creato e continua a creare notevoli difficoltà alla popolazione di Ponte Valleceppi e delle zone limitrofe, costretta a rivolgersi ad altri uffici postali del territorio. I maggiori disagi sono stati subiti soprattutto dagli anziani, dalle persone fragili e da tutti coloro che hanno difficoltà negli spostamenti. Le Poste svolgono infatti un servizio pubblico essenziale e rappresentano un punto di riferimento indispensabile per la comunità

Nella risposta pervenuta il 19 giugno, Poste Italiane ha confermato che la chiusura dell’ufficio è stata determinata esclusivamente dai gravi danni provocati dal furto e che l’azienda si è immediatamente attivata per effettuare le verifiche tecniche necessarie, quantificare gli interventi da realizzare e predisporre il progetto di ripristino della struttura.

La notizia più importante riguarda proprio i tempi di riapertura: Poste Italiane ha infatti comunicato che l’ufficio postale di Ponte Valleceppi dovrebbe tornare operativo entro 90 giorni.

Si tratta di una notizia positiva che attendevamo e che i cittadini meritavano di conoscere. Non appena siamo stati informati del grave disservizio ci siamo mossi immediatamente per ottenere risposte concrete e tempi certi. Oggi possiamo finalmente comunicare che, salvo imprevisti, entro tre mesi l’ufficio postale tornerà a disposizione della comunità, consentendo di superare i disagi che in questi mesi hanno interessato residenti, famiglie e attività del territorio Continueremo comunque a seguire con attenzione l’evolversi della situazione

– concludono Peltristo e Gentili –