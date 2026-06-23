Ponte Valleceppi, il Pd chiede la riapertura delle Poste

Ordine del giorno di Ermenegildi Zurlo: “Ridurre i disagi per i residenti”

È stato depositato l’ordine del giorno, a firma del consigliere Lorenzo Ermenegildi Zurlo capogruppo del Partito Democratico, che impegna l’amministrazione a proseguire i contatti con Poste Italiane per la riapertura dell’ufficio postale di Ponte Valleceppi nel più breve tempo possibile.

L’ufficio risulta chiuso dal 4 aprile a causa del serio danneggiamento di una vetrina, che risulta attualmente messa in sicurezza, sebbene l’intero locale risulti inagibile e soggetto a valutazione tecnica per i lavori di ripristino. L’intervento ad oggi non risulta ancora finalizzato e i residenti di Ponte Valleceppi, quasi 4.000 persone, sono costretti a rivolgersi al già affollato ufficio di Ponte San Giovanni.

Il disagio è evidente, soprattutto per i clienti più anziani, che presso gli uffici postali svolgono numerose operazioni, non solo per le spedizioni, ma anche, e soprattutto, per quello che riguarda i servizi finanziari.

“La chiusura dell’ufficio postale di Ponte Valleceppi rappresenta una criticità per la popolazione residente con conseguenze importanti sulla qualità della vita e sulla fruibilità dei servizi” ha dichiarato il consigliere PD Ermenegildi Zurlo, promotore dell’ordine del giorno, “il ripristino del servizio è fondamentale per la popolazione di Ponte Valleceppi e per questo chiediamo all’amministrazione di proseguire l’interlocuzione con Poste Italiane e arrivare alla riapertura dell’ufficio nel minor tempo possibile”.