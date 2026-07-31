Ponte San Giovanni, arrestato con 200 dosi di cocaina

Il 25enne ha tentato di fuggire alla vista dei Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel dettaglio, nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto nella frazione di Ponte San Giovanni, i militari hanno notato un giovane che, dopo essere sceso da un’autovettura, alla loro vista si dava a precipitosa fuga a piedi per le vie circostanti. I Carabinieri si sono posti immediatamente al suo inseguimento, riuscendo poco dopo a bloccarlo.

La successiva perquisizione personale ha portato al rinvenimento e sequestro di circa 200 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 105 g, nonché la somma di 430 euro in contanti.

Al termine delle formalità di rito, il 25enne, in ragione di tali gravi elementi probatori a suo carico, è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto temporaneamente presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In sede di celebrazione del conseguente rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Perugia, nel convalidare il provvedimento restrittivo, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere dell’interessato.