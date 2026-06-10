Pompieropoli, bambini e famiglie alla scoperta della Polizia di Stato

Una giornata all’insegna della curiosità, della scoperta e della vicinanza tra istituzioni e cittadini ha caratterizzato la partecipazione della Polizia di Stato all’iniziativa “Pompieropoli” di domenica scorsa nel rione Madonna del latte di Città di Castello e che ha registrato una straordinaria affluenza di famiglie, bambini e visitatori di ogni età.

Per l’occasione, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello aveva allestito uno spazio espositivo dedicato alle attività della Polizia Scientifica e della Squadra Volante, mettendo a disposizione dei partecipanti uomini, mezzi e strumenti normalmente impiegati nelle attività di prevenzione e investigazione.

Particolare interesse ha suscitato il gazebo della Polizia Scientifica, dove gli operatori hanno illustrato le principali tecniche utilizzate durante le attività investigative, mostrando ai visitatori le procedure di repertazione e analisi delle tracce. Bambini e adulti hanno potuto osservare da vicino il lavoro degli investigatori, sperimentando alcune delle attività che consentono quotidianamente di raccogliere elementi utili all’accertamento dei fatti e all’individuazione dei responsabili dei reati, come la raccolta delle impronte digitali.

Grande successo ha riscosso anche la presenza della Volante “Tonale”, divenuta per un giorno punto di riferimento per i più piccoli, che hanno potuto conoscere da vicino il veicolo simbolo del controllo del territorio e dialogare con gli operatori impegnati quotidianamente nei servizi di pronto intervento.

L’entusiasmo e la partecipazione registrati nel corso della manifestazione hanno confermato quanto sia importante creare occasioni di incontro diretto tra la Polizia di Stato e la cittadinanza, soprattutto con le nuove generazioni. Iniziative come questa consentono infatti di avvicinare le persone al lavoro svolto quotidianamente dagli operatori di Polizia, promuovendo una maggiore conoscenza delle attività istituzionali e rafforzando il rapporto di fiducia con la comunità.

La partecipazione a eventi pubblici rappresenta una concreta espressione della funzione di prossimità della Polizia di Stato, che non si realizza soltanto attraverso l’attività di prevenzione e controllo del territorio, ma anche mediante il dialogo, l’ascolto e la presenza costante accanto ai cittadini. Un modo per far conoscere, soprattutto ai più giovani, il volto quotidiano di un’Istituzione che opera al servizio della collettività e che considera il rapporto con le persone uno degli strumenti più importanti per costruire sicurezza e legalità.