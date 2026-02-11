Polizia di Stato: nuovi rinforzi per la sicurezza della Provincia di Perugia

Nell’ambito delle recenti assegnazioni disposte dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Questura di Perugia ha accolto nuovo personale della Polizia di Stato, destinato a rafforzare gli uffici e i servizi sul territorio provinciale.

Dapprima, il Questore di Perugia, Dott. Dario Sallustio ha dato il benvenuto ai 6 nuovi Allievi Agenti, assegnati ai Commissariati di Città di Castello e Foligno. A seguire, sono stati accolti 15 Vice Ispettori assegnati alla Questura ed ai Commissariati di P.S. del territorio umbro destinati a rafforzare ulteriormente l’organico degli uffici, contribuendo a migliorare l’efficienza e la capacità operativa della Questura.

I nuovi poliziotti, saranno affiancati da colleghi più esperti, che ne cureranno l’inserimento e il supporto nello svolgimento dei compiti istituzionali.

Al termine dell’incontro di accoglienza, svoltosi presso la Sala Riunioni della Questura, il Questore Sallustio ha rivolto a tutti i nuovi arrivati un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro al servizio delle Istituzioni e della comunità provinciale.