Polizia di Stato di Perugia: sicurezza negli ospedali, operazione contro i bivacchi abusivi

Notificati 15 ordini di allontanamento e una denuncia per violazione di DACUR

Nella serata di ieri, a seguito di mirate segnalazioni e nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, è stato eseguito un capillare servizio interforze presso le aree dell’Ospedale di Perugia, operazione che ha visto l’impiego congiunto di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e a seguito della quale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo, inosservante al provvedimento di Daspo Urbano.

L’intervento si è reso necessario per porre fine a una situazione di degrado legata alla presenza sistematica di bivacchi e stazionamenti abusivi all’interno dei locali sanitari. Tali occupazioni impedivano la piena fruizione dei servizi da parte degli utenti, creando forti disagi e un diffuso senso di insicurezza in un luogo dedicato alla cura e alla salute pubblica.

Sotto il profilo del contrasto all’illegalità, gli operatori intervenuti hanno identificato 16 soggetti stranieri, regolari sul territorio Nazionale, con precedenti di polizia.

Nell’occasione, la Polizia di Stato ha proceduto a notificare 15 ordini di allontanamento nei confronti di altrettanti soggetti rintracciati nelle aree comuni. Un uomo, inoltre, è stato deferito all’Autorità Giudiziari. Lo stesso, infatti, nonostante fosse già stato colpito dal provvedimento di DACUR (divieto di accesso alle aree urbane), è stato sorpreso nuovamente all’interno del perimetro ospedaliero in palese violazione della misura restrittiva.

Fondamentale, nel corso dell’attività, è stata la collaborazione del P.I.S. (Pronto Intervento Sociale). Gli operatori intervenuti hanno affiancato le Forze dell’Ordine per valutare le singole situazioni di marginalità, offrendo a tutte le persone idonee soluzioni alloggiative alternative e percorsi di assistenza presso le strutture di accoglienza cittadine. L’obiettivo è stato quello di coniugare il ripristino della legalità con il supporto umanitario verso i soggetti in reale stato di necessità.

Il servizio di monitoraggio e vigilanza ha perseguito l’obiettivo di impedire gli abusivi stazionamenti e garantire la massima tutela a pazienti e operatori sanitari.