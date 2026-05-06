La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta della presidente Stefania Proietti, ha approvato lo stanziamento di 1 milione e 521 mila euro per il finanziamento di prestazioni sanitarie aggiuntive, che vanno ad affiancare i Livelli essenziali di assistenza (Lea) garantiti dal Servizio sanitario nazionale.

– spiega la presidente della Regione –

è quello di potenziare la capacità di cura e prevenzione del sistema sanitario regionale, in un momento nel quale il Governo, prevedendo un aumento del Fondo sanitario nazionale non in linea con l’aumento dell’inflazione e dei costi delle procedure mediche, ha sostanzialmente sottratto risorse al Sistema sanitario nazionale. Con questa iniziativa, la Regione riafferma il suo impegno costante nel superare i livelli base di assistenza, investendo in innovazione tecnologica, equità di accesso alle cure e prevenzione, in linea con gli obiettivi che ci siamo dati nel gestire la sanità regionale