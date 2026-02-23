Più inclusione e servizi: il Comune di Perugia accelera sulla Disability Card

Approvato in Consiglio comunale l’atto che garantisce sconti per cultura e sport, percorsi prioritari negli uffici e nuove semplificazioni per i cittadini e i loro accompagnatori

Il Consiglio comunale ha approvato con 29 voti favorevoli un ordine del giorno sottoscritto dai consiglieri Nicola Volpi, Clara Pastorelli, Elena Fruganti (FdI), Fabrizio Ferranti (Perugia per la sanità pubblica), Lorenzo Ermenegildi Zurlo, Marko Hromis, Silvia Pannacci (Pd), Laura Tanci, Simone Cenci, Federico De Salvo (Anima Perugia), Stefano Nuzzo (M5s), Lorenzo Mazzanti (Pensa Perugia), Edoardo Gentili (Fare Perugia con Romizi Forza Italia) e Leonardo Varasano (Progetto Perugia).

Il documento – illustrato in aula da Volpi – punta a valorizzare e completare il percorso per la sottoscrizione di una convenzione tra la presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità – e il Comune di Perugia per l’utilizzo della Carta Europea della Disabilità (Disability Card).

L’atto ricostruisce il quadro europeo e nazionale della Disability Card, ricordando che è uno strumento riconosciuto in tutta l’Ue per facilitare l’accesso ai servizi delle persone con disabilità e può essere utilizzata in formato sia fisico sia digitale per certificare la condizione di disabilità presso enti pubblici e privati. La presidenza del Consiglio ha già stipulato convenzioni con diversi Comuni italiani, grandi e piccoli; la convenzione-tipo prevede agevolazioni come ingressi gratuiti o ridotti a musei, teatri e impianti sportivi comunali, oltre alla priorità di accesso agli uffici pubblici e alle farmacie comunali.

Il testo sottolinea inoltre che il Comune di Perugia ha già avviato l’iter per riconoscere tali facilitazioni.

L’odg impegna dunque l’amministrazione a completare l’iter per la sottoscrizione della convenzione con la presidenza del Consiglio dei ministri, così da garantire ai cittadini con disabilità un sistema di servizi più inclusivo e coerente con gli standard nazionali ed europei, e a promuovere strumenti di sensibilizzazione e informazione sulla Disability Card per favorirne la diffusione e l’utilizzo.

In sede di discussione, Tanci ha sottolineato il proficuo confronto svolto in commissione su un tema moto sentito, quello della disabilità, che si sta cercando di affrontare su più versanti. La convenzione è attiva sul sito dell’Inps dal 22 febbraio 2022 e quindi si ritiene necessario giungere rapidamente alla fine dell’iter per la sottoscrizione iniziato da settembre. Oltre all’aspetto della semplificazione, secondo Tanci, è rilevante il fatto che alcune agevolazioni si estendono agli accompagnatori. La consigliera ha ricordato anche quanto riferito dall’assessora Spera, ossia che sono avviate interlocuzioni con diverse aziende di mobilità, tra cui Minimetrò, per fornire maggiori servizi alle persone con disabilità, e che gli emendamenti presentati sono stati finalizzati a potenziare l’attività di sensibilizzazione e promozione della card, strumento ancora privo del giusto riconoscimento.