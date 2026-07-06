Piediluco, due concerti del Conservatorio Briccialdi

Prosegue l’estate musicale del Conservatorio Statale di Musica “Giulio Briccialdi” di Terni con due nuovi appuntamenti in programma nella suggestiva cornice del Santuario di San Francesco a Piediluco, realizzati in collaborazione con la Pro Loco di Piediluco e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Due serate a ingresso libero che porteranno il pubblico alla scoperta di repertori, epoche e organici diversi, valorizzando ancora una volta il lavoro svolto da studenti e docenti del Conservatorio.

Il primo concerto, in programma mercoledì 9 luglio alle ore 21, sarà dedicato alla musica rinascimentale e barocca per strumenti antichi e voci e nasce come presentazione del corso di Musica d’insieme per strumenti antichi e voci, curato dal professor Stefano Maiorana, docente di liuto del Conservatorio.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per far conoscere il Coordinamento di Musica Antica del Briccialdi, una delle realtà qualificanti dell’offerta formativa dell’Istituto, che coinvolge sia gli studenti dei percorsi specialistici dedicati alla musica antica sia quelli provenienti da altri indirizzi interessati ad approfondire questo repertorio.

Il programma proporrà un percorso tra Rinascimento e Barocco. La prima parte sarà dedicata al compositore inglese John Dowland, del quale ricorrono quest’anno i quattrocento anni dalla morte, con una selezione delle celebri Songs per voci e liuto. La seconda parte sarà invece dedicata al Barocco maturo e comprenderà una cantata di Georg Friedrich Händel per voce, oboe e basso continuo, un’aria di Alessandro Scarlatti, una sonata di Georg Philipp Telemann per due traversieri e basso continuo e una sonata di Giuseppe Sammartini per oboe e basso continuo, interpretate dagli studenti del Conservatorio insieme ai docenti e ai collaboratori del Briccialdi.

Sabato 11 luglio, sempre alle ore 21, sarà invece protagonista il Briccialdi Clarinet Ensemble, diretto dal professor Paolo Venturi. L’ensemble, formato dagli studenti della classe di clarinetto, proporrà un programma che attraversa epoche e linguaggi differenti, spaziando dall’ouverture de Le nozze di Figaro di Mozart alle suggestioni popolari di Bartók, dall’intensità dell’Adagio di Barber fino alle pagine contemporanee di Michele Mangani e Salvatore Schembari, con una chiusura dedicata alla fantasia strumentale ispirata a Verdi.

I due concerti confermano l’attenzione del Conservatorio Briccialdi per una formazione che unisce studio, pratica d’insieme e confronto con il pubblico, offrendo agli studenti occasioni concrete di crescita artistica in contesti di particolare valore storico e culturale.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.