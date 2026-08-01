Piccoli comuni, Marchetti: “Dal Mit altri 480 mila euro per l’Umbria”

“Ancora una volta il Governo e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini dimostrano con i fatti la loro vicinanza ai territori e ai piccoli Comuni. Con il decreto firmato dal MIT, che dispone lo scorrimento della graduatoria 2025 del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni, arrivano in Umbria ulteriori 480 mila euro destinati alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza delle strade comunali”. Lo dichiara il segretario regionale della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al ministro Matteo Salvini per aver reperito ulteriori risorse che consentiranno di finanziare nuovi interventi senza dover attendere un nuovo bando, accelerando così la realizzazione di opere attese dalle comunità locali. Si tratta di un provvedimento concreto che conferma l’attenzione della Lega verso i piccoli Comuni, troppo spesso dimenticati in passato ma fondamentali per la tenuta del nostro territorio.

Per l’Umbria sono stati finanziati quattro interventi, per un importo complessivo di 480 mila euro: 150 mila euro al Comune di Giove per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della Strada di Martinozzi; 150 mila euro al Comune di Penna in Teverina per gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale di Via della Fontana; 108 mila euro al Comune di Sant’Anatolia di Narco per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della strada comunale di Scheggino; 72 mila euro al Comune di Bettona per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di diverse strade comunali, tra cui Via Ponte di Ferro, l’incrocio con Via della Fattoria e Via del Molino”.