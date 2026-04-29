Perugia: visite gratuite per melanoma e nutrizione con ANT e AFAS

Al via il progetto di prevenzione oncologica: ecco il calendario degli screening e come iscriversi

Al via domani (30 aprile) il doppio progetto di prevenzione oncologica intitolato ‘Due percorsi un obiettivo: salute e benessere per tutti’, ideato dalla delegazione di Perugia di Fondazione Ant e finanziato da Fondazione Perugia (con riferimento al Bando Richieste Libere 2025) in partenariato con il circuito di farmacie comunali Afas. Un proponimento gratuito, che si avvale del patrocinio del Comune di Perugia, che si protrarrà fino alla fine del mese di luglio.

Da un lato, verranno realizzate 4 giornate di controlli diagnostici gratuiti per la prevenzione del melanoma e di altre neoplasie della cute, articolate su un totale di 96 visite preventive eseguite da un medico specialista in dermatologia incaricato da Fondazione Ant, realtà di riferimento del Terzo Settore italiano nei campi dell’assistenza domiciliare gratuita alle persone malate di tumore e, appunto, della prevenzione oncologica. Ogni giornata di progetto melanoma sarà articolata in 24 visite, erogate previo appuntamento nelle fasce orarie dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e ospitate nei locali della Sala Aziendale Afas di Via Pergolesi 121/C, a Perugia.

Dall’altro lato, sarà messo in campo un percorso nutrizionale personalizzato per donne con pregresso tumore al seno, altrettanto gratuito, che vedrà 15 pazienti frequentare quattro appuntamenti (due in presenza e due da remoto) volti a promuovere il miglioramento dello stile di vita e delle abitudini alimentari. Nel dettaglio, il percorso sarà realizzato con una nutrizionista ANT e centrato sul ruolo determinante della nutrizione e di un corretto stile di vita nella prevenzione terziaria del carcinoma mammario, con un approccio ‘taylor made’ che, sul territorio umbro, risulta particolarmente raro e innovativo.

Iscrizioni Progetto Nutrizionale al 348 3150317. Iscrizioni giornate di prevenzione del melanoma al link https://ant.it/prevenzione/.

Di seguito, il calendario completo:

Progetto Melanoma: 9 – 16 – 23 e 24 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, nella sala Aziendale Afas in Via Pergolesi 121/C