Perugia, usa l’auto di un cliente: denunciato meccanico

L’uomo è stato fermato dalla Polizia durante un controllo. Il veicolo era stato affidato all’officina per una riparazione

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano – classe 1979 – per il reato di appropriazione indebita.

Nello specifico, nella notte di sabato, durante il normale controllo del territorio nei pressi del Piazzale Umbria Jazz, gli agenti hanno notato una macchina parcheggiata con all’interno un uomo al lato guida.

Avvicinato dagli operatori, l’uomo, con precedenti di Polizia, ha riferito di essere titolare di un’officina riparazioni auto presso la quale svolge la professione di meccanico.

Da accertamenti svolti è emerso che lo stesso, con precedenti denunce per analoghi episodi, prelevava le autovetture ricoverate presso la propria officina senza notiziare la clientela, per scopi personali.

Nella circostanza l’autovettura controllata nel corso della notte era stata consegnata all’officina nella settimana scorsa per poi essere utilizzata dal meccanico per motivi e scopi personali fino al controllo da parte degli operanti.

I poliziotti hanno quindi contattato il proprietario dell’autovettura il quale, notiziato circa i fatti, si è riservato di sporgere denuncia presso gli Uffici della Questura nel corso della mattinata odierna; il mezzo invece, è stato trattenuto presso la locale Questura per la restituzione al legittimo proprietario.

Al termine delle attività di rito, il 47enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di appropriazione indebita.