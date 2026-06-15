Perugia, torna l’Inclusion Fest al parco di Ponte Valleceppi

Il parco di Ponte Valleceppi si anima con concerti, incontri e attività aperte a tutti per la terza edizione della manifestazione

È stato presentato questa mattina a Palazzo dei Priori il festival dedicato alla cultura dell’inclusione, l’Inclusion Fest, giunto alla sua terza edizione. Sono intervenuti per il Comune di Perugia la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, gli assessori Costanza Spera (politiche sociali) e Fabrizio Croce (rapporti con le associazioni), mentre per il direttivo della manifestazione hanno partecipato Mattia Liguori, Tommaso Fulvi, Jacopo Bruni, Chiara Capitini e Alessio Rossi. Erano presenti anche Stefano Mazzoni, presidente della Fondazione Umbria Jazz, e Luca Panichi, che collabora con il festival sin dalla prima ora.

Promosso da Riverside Aps, il festival tornerà ad animare il parco comunale di Ponte Valleceppi da venerdì 19 a domenica 21 giugno, con ingresso gratuito e un programma che si svilupperà dal pomeriggio (a partire dalle 17) fino a notte fonda, trasformando l’area verde in uno spazio aperto, accessibile e capace di accogliere pubblici diversi. Inclusion Fest si propone infatti come un’esperienza culturale e sociale che unisce intrattenimento, partecipazione e attenzione ai diritti, con l’obiettivo di costruire occasioni concrete di incontro e condivisione.

Nel corso delle tre giornate si alterneranno concerti, dj set e performance artistiche, insieme a laboratori creativi, giochi inclusivi e attività dedicate a famiglie e bambini. Accanto agli spettacoli, troveranno spazio anche le associazioni e le realtà del territorio. Tra gli ospiti musicali sono attesi Gabriele Esposito, Albe, Bambina, Seltsam, DJ Benny Blanco aka STEB e Sogni della Fenice. Previsti anche momenti di spettacolo come la Parata Steampunk, la Danza Africana Perugia e le esibizioni di dance crew. Ogni giornata si concluderà con un appuntamento musicale: venerdì 19 giugno con il Compilation Party, sabato 20 giugno con Indie Power e domenica 21 giugno con il dj set di Benny Blanco aka STEB e Millo.Music.

Particolarmente significativo anche il momento di confronto previsto per sabato 20 giugno alle ore 17, quando il festival ospiterà Umbria Sounds Open, un tavolo dedicato al sistema dei festival umbri, aperto al pubblico, per un confronto sul valore sociale, culturale e territoriale degli eventi diffusi nella regione. Saranno presenti gli organizzatori dei seguenti festival, oltre all’Inclusion fest: Umbria Che Spacca, Chroma Festival, Suoni Controvento, Umbria Green Festival, PG Comix, Wonderlast Festival, Umbria Jazz, Assisi Summer Festival.

L’attenzione all’accessibilità resta uno degli elementi centrali della manifestazione: l’intera area sarà allestita secondo i principi della progettazione universale, con soluzioni pensate per garantire la piena fruibilità degli spazi anche a persone con disabilità o bisogni specifici. Completa l’esperienza un’area food con una proposta variegata che include anche opzioni senza glutine, confermando la volontà di rendere il festival inclusivo in ogni suo aspetto.

“Questo non è solo un festival, ma un modo di parlare alla città del valore dell’inclusione e di come possa diventare una pratica concreta e quotidiana – ha dichiarato la sindaca Vittoria Ferdinandi –. Ringrazio anche la rete preziosa che Inclusion Fest continua a far crescere, come conferma oggi la presenza di Stefano Mazzoni. In tre anni questo è diventato uno dei grandi festival di Perugia, portatore di un significato fondamentale: l’inclusione vince quando ogni forma di diversità scompare incontrando un ambiente rispettoso, capace di tutelare i diritti e i funzionamenti di ciascuno. Ancora viviamo in città che sono selve oscure sotto questo profilo e che non hanno compiuto progressi decisivi neppure nel superamento delle barriere architettoniche. Serve allora, prima di tutto, una rivoluzione culturale. Inclusion Fest ha anche questo dalla sua parte: è un esempio virtuoso di evento che può abbattere barriere generando incontri e relazioni”. Ferdinandi, anche in qualità di delegata Anci all’inclusione e alla disabilità, ha ribadito il suo impegno affinché la città resti saldamente inserita all’interno di questi percorsi.

“Inclusion Fest rende visibile un impegno diffuso e dimostra che l’inclusione si realizza quando si creano spazi e condizioni che consentono a ciascuno di partecipare davvero – ha sottolineato l’assessora Costanza Spera –. Registriamo con soddisfazione il rapido percorso di evoluzione ed espansione della rete di realtà che contribuiscono alla manifestazione. Inclusion Fest, dunque, continua ad attivare una parte importante della città in un parco che, quando è vissuto, diventa ancor più bello. Quest’anno rileviamo anche la lungimirante capacità di guardare ad altri festival e l’avvio di un dialogo che saprà sicuramente creare sinergie positive per costruire luoghi sempre più abilitanti. Il messaggio centrale che sarà lanciato da Ponte Valleceppi è semplice ma potente: le persone con disabilità non necessitano si spazi dedicati e separati, ma di spazi e opportunità sin dall’inizio pensati per tutti”. Spera ha ricordato che la terza edizione beneficia anche del sostegno economico del Comune.

“Inclusion Fest – ha infine evidenziato Mattia Liguori, a nome del direttivo del festival – nasce per mettere insieme intrattenimento e impegno civile, con l’idea che un festival possa essere anche uno strumento per cambiare il modo in cui viviamo gli spazi e le relazioni. Questa terza edizione rappresenta un ulteriore passo in avanti: vogliamo offrire un’esperienza in cui ogni persona si senta accolta e parte attiva, in un contesto pensato fin dall’inizio per essere inclusivo, grazie anche alla collaborazione con associazioni, partner e comunità locali”.

Il presidente Stefano Mazzoni, portando i saluti della Fondazione, ha ricordato che da sempre Umbria Jazz lavora sul tema della inclusione e la stessa musica della manifestazione ne è simbolo; ha pertanto confermato l’interesse a partecipare al tavolo promosso dall’Inclusion Fest.

L’evento è organizzato da Riverside Aps in collaborazione con Fiadda Umbria, La Brigata Indipendente e RO.Mens, con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia e Fish Umbria. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma è possibile consultare il sito www.inclusionfest.it e i canali social ufficiali del festival.

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