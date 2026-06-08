Perugia, torna l’Arena Festival al Barton Park

Concerti, incontri e laboratori per una rassegna che unisce musica, cultura e spettacolo dal vivo

Dal 12 al 28 giugno torna al Barton Park di Perugia l’Arena Festival, la manifestazione estiva che celebra il connubio tra arte, musica e spettacolo dal vivo nel cuore verde dell’Umbria.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Barton in collaborazione con Mea Concerti, propone un insieme integrato di concerti, laboratori e interventi di esperti presso la Barton Arena, destinati a una platea ampia e diversificata, in linea con i visitatori del parco, un flusso costante di migliaia di persone che ogni anno scelgono il Barton Park come luogo d’incontro, relax e cultura.

“L’Arena Festival è molto più di una rassegna: è un’esperienza immersiva, un progetto culturale che unisce performance di qualità, intrattenimento e partecipazione” fanno sapere Mauro e Silvano Bartolini, fondatori del Gruppo Barton. “Il programma è trasversale, – spiegano – capace di abbracciare generazioni diverse e di animare le notti perugine con contenuti di valore, pensati per chi desidera vivere l’estate tra emozione, riflessione e bellezza condivisa”.

Suoni e Sapere è il titolo di questa seconda edizione, incentrata sulla figura del divulgatore musicale, del ricercatore e del docente come mediatori fondamentali tra pubblico, conoscenze e pratiche sonore. Gli appuntamenti in palinsesto, con la presenza di ospiti d’eccezione, contribuiscono a interpretare, raccontare e rendere accessibili a grandi e piccini la musica, le sue tradizioni, le sue trasformazioni e il suo ruolo sociale.

“Un sentito ringraziamento per il prezioso contributo va ai nostri sponsor Ambrosi, Campari, Dottor Domotica, BCC di Spello e del Velino e Barton Energy – fanno sapere, ancora, dal Gruppo Barton – che, come noi, sono convinti che il Barton Park sia una realtà in grado di valorizzare il territorio perugino e offrire all’intera cittadinanza esperienze uniche per trascorrere il tempo libero, in una cornice suggestiva”.