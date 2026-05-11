Perugia, torna la Giornata del Naso Rosso

E’ in programma al Barton Park

Una giornata di spettacoli, divertimento e inclusione per celebrare il valore del sorriso e del pensiero positivo. È stata presentata questa mattina, a Palazzo Cesaroni, la ventesima edizione della “Giornata del Naso Rosso”, organizzata da ViP Perugia e in programma domenica 17 maggio al Barton Park.

Nel corso della conferenza stampa, l’organizzatrice Monia Mattiacci, conosciuta nell’associazione come “Nutellina”, ha illustrato il programma e ha voluto ricordare come l’associazione ViP (Viviamo in Positivo) Perugia “è composta da oltre cento persone e siamo tutti una famiglia dove nessuno si tira mai indietro nei momenti di difficoltà, c’è condivisione e c’è unione, c’è amicizia”.

Il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, ha ricordato Sabrina Passeri, volontaria di Gualdo Tadino, il cui impegno nel volontariato ha lasciato un segno profondo nell’associazione, sottolineandone l’eredità umana e la capacità di trasmettere il valore del sorriso anche nella malattia: “Il vostro volontariato non fa soltanto del bene: porta avanti valori importanti per tutti – ha detto rivolgendosi ai presenti -. Ho avuto modo di vedere tante volte ciò che fate, non solo a Perugia ma in tutta l’Umbria e anche oltre. Le vostre iniziative riescono sempre a creare occasioni di condivisione che oggi dovremmo riscoprire sempre di più, perché una comunità cresce quando torna a concentrarsi su ciò che merita davvero attenzione e cura”. Presciutti ha poi concluso con un ricordo personale: “Il mio legame con voi nasce anche attraverso Sabrina, che mi avvicinò per la prima volta all’esperienza dell’accompagnamento dei malati a Lourdes. Da allora continuo a parteciparvi ogni anno, perché stare accanto a chi affronta quotidianamente situazioni di difficoltà aiuta a comprendere davvero il valore delle cose. Ed è lo stesso spirito che ritrovo nel vostro impegno e nelle attività che portate avanti ogni giorno. Grazie davvero a tutti voi: il 17 maggio sarà una bellissima giornata di comunità”.

Tra gli interventi anche quello di Riccardo Vescovi, consigliere comunale di Perugia e vicepresidente della Provincia, che ricordando la sua esperienza da volontario “porta sorrisi” ha ringraziato l’associazione sottolineando l’importanza di saper “spendere bene il proprio tempo”.

A concludere gli interventi istituzionali è stata la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi: “In un mondo costellato da conflitti internazionali, interiori e domestici, con i diritti sempre in discussione e da tutelare, anche quello della salute che può mancare, a tutti può capitare di trovarsi nella fragilità, nella malattia. E non sempre il percorso di cura coincide con la guarigione. Si può però scegliere come vivere la malattia, anche contando su quel patrimonio che è il capitale umano, sul volontariato, la forma più alta di generosità e altruismo, al cui interno c’è la clownterapia. Non è facile strappare un sorriso quando non c’è molto da sorridere. Ringrazio tutti i volontari di ViP Perugia onlus per ricordarci qual è il modo giusto di vivere e come affrontare la malattia”.

I rappresentanti dell’associazione dei clown di corsia hanno chiarito anche che quello di domenica sarà l’unico momento in cui sarà possibile aiutare e sostenere l’associazione con le iniziative benefiche, specificando che nessuno va in giro per le case chiedendo soldi e che i volontari sono ben riconoscibili dalla divisa che indossano e da quanto c’è scritto.