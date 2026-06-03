Perugia, torna I Love Fish: oltre 40 piatti di pesce a Pian di Massiano

street food, show cooking, vini umbri, musica e intrattenimento lungo il percorso verde Leonardo Cenci

Un viaggio attraverso oltre 40 piatti di pesce di mare, lago e fiume, preparati da alcune delle migliori realtà della ristorazione umbra e nazionale e affiancati dal lavoro delle cooperative di pesca artigianale. È l’esperienza enogastronomica che offrirà la quarta edizione di I Love Fish, la manifestazione che celebra la cultura del cibo, il valore delle mani che impastano, pescano e cucinano, e l’emozione autentica della tavola come luogo di incontro e racconto. L’evento, a ingresso libero, tornerà al percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano da giovedì 4 a domenica 7 giugno, con apertura dalle ore 18 e, nel fine settimana, anche a pranzo. La manifestazione replicherà poi dall’11 al 14 giugno, confermando un format extra large ideato e organizzato da Verso Aps in collaborazione con Un/Lab snc, con la direzione artistica di Francesca Rocchi e il patrocinio del Comune di Perugia e della Regione Umbria.

LA MANIFESTAZIONE

IL MENÙ – Più di 40 piatti di pesce di mare, lago e fiume realizzati dalle migliori realtà di ristorazione locale e non solo, cucinati sul posto, come Troterellando (hamburger con la trota, fish & chips, focaccia con trota affumicata, supplì con la trota, patatine fritte), Boccone (sombrero con capasanta ed erba cipollina, caramella ripiena al ragù di mare e basilico, tortellone con tonno fresco e pesto di agrumi), Sagra di Badiola (filetti di baccalà fritto, insalata di ceci e baccalà), Farcita (sfogliata con mazzancolle croccanti al mais, iceberg e guacamole; sfogliata con tartare di gambero rosa, rucola, robiola al pepe e limone; sfogliata con parmigiana di melanzane e basilico; sfogliata con polpo e patate e prezzemolo riccio), Cuisine 83 (gnocchetti sardi alla crema di scampi; orecchiette cernia e lime e calamaretti fritti; gnocchi con sugo di tonno e pesce spada alla siciliana; arancino cacio e pepe e baccalà con mayo alle cipolle caramellate; cous cous di mare), Tori-Tori (ebi sando, tuna sando, udon con verdure e gamberi, taipei wonton, involtino primavera, falafel di lenticchie), Pesceria al mercatale (paella di mare, chipirones con mayo alla paprica, moscardini all’andalusa, pulpo alla gallega), La Locanda del Baccalà (paccheri al baccalà con pomodoro, crocchettone di baccalà, paccheri alla siciliana, arrosticini di calamari, filetto di baccalà gratinato), Pescheria da Marco (frittura di pesce di mare), Fumante Pizzeria (pizza al padellino, supplì di lago), I pescatori di Orbetello (fritturina in cartoccio del pescato del giorno, insalata di farro, gnocchi con ragù del pescatore), Gelateria La Paola (gelato piccolo e medio, Paola burger) e Le crêpes di Mary (crêpes e waffle alla nutella con varianti, bicchiere di fragole).

MAIN STAGE – Ogni sera (dalle 18 in poi) la festa si accenderà con piacevoli aperitivi e – grazie alla collaborazione con lo Strozza Music Fest – con tanta musica, spettacoli e performance all’interno del percorso gastronomico, che trasformeranno I Love Fish in un’esperienza immersiva che unisce gusto, cultura e intrattenimento. A chiudere le serate, dj set, cocktail bar e musica dal vivo (dalle ore 21). Si esibiranno in questo primo weekend: Suavecito (giovedì 4), 80’s VS 90’s (venerdì 5), Bounce Party (sabato 6), Dj Pablo & Friends (domenica 7).

SPAZIO SAPORI&PAROLE – Cuore del programma sarà il nuovo format “Conad chef challenge – Sapori che crescono”, un contest culinario che vedrà sfidarsi alcuni tra i cuochi più interessanti della scena italiana, tra mystery box, giurie popolari e giurie tecniche. Ad aprire il festival, giovedì 4 giugno alle ore 19,30, lo show cooking di Stefano Salvemme (Ostieria), cuoco dell’Alleanza Slow Food, interprete di una cucina che unisce memoria, biodiversità e visione contemporanea. Nei giorni successivi si alterneranno chef provenienti da realtà diverse, ma unite dalla ricerca sulla qualità, per dare vita a sfide avvincenti all’ultimo piatto. Parteciperanno agli opening show: Gloria Broccucci (Maca Muta Marsciano), Antonio Peluso (Locanda del Baccalà Marcianise), Gianmaria Carosso (Osteria Conviviale Roma) e Youssef Bouafia (Il Margutta Veggy Food & Art). Ogni piatto sarà accompagnato dai vini delle quattro Strade dei Vini dell’Umbria, valutato da una giuria popolare e da una giuria tecnica Apci (Associazione professionale cuochi italiani) e giornalisti enogastronomici.

TERREMANI ARENA – Grande spazio anche al vino con TerreMani Arena, il ciclo di cene raccontate (ore 20,30) che ogni sera metterà in dialogo il mare con le migliori cantine umbre. In questo primo weekend ci saranno: Monte Vibiano, Bettalunga, La Spina ed Andrea Pilar.

Spazio anche all’area bimbi e a quella dedicata alle associazioni per il sociale che per il terzo anno consecutivo organizzeranno giochi, mercatini ed intrattenimento all’insegna dell’inclusione e della sostenibilità