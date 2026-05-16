XVI edizione della manifestazione promossa dal Consorzio Auriga con attività artistiche, sportive e culturali

Torna Creativamente Insieme l’evento che fa diventare Piazza IV Novembre uno spazio dedicato alla condivisione e all’integrazione. L’evento, organizzato e sostenuto dal Consorzio Auriga, con il patrocinio e supporto del Comune di Perugia (Assessorati al sociale, alla scuola, allo sport e agli eventi culturali), dell’Ufficio scolastico regionale e del Garante regionale per le persone con disabilità.



Alla presentazione che ha avuto luogo a Palazzo dei Priori hanno preso parte gli assessori Costanza Spera (politiche sociali), Pierluigi Vossi (sport) e Fabrizio Croce (centro storico e rapporti con le associazioni), la presidente del Consorzio Auriga Liliana Cicchi, insieme alla coordinatrice dell’iniziativa Filomena Polito, il Garante regionale per le persone con disabilità Massimo Rolla e rappresentanti delle numerose realtà coinvolte nell’organizzazione.



Una manifestazione nata da un’idea degli studenti delle scuole superiori e concepita come una giornata di festa scolastica nel corso degli anni è diventata un pilastro dell’inclusività della regione Umbria. Furono gli studenti a scegliere di aprire gli spazi della scuola alle associazioni e alle realtà che lavorano con persone con fragilità motorie e psichiche, facendo nascere una collaborazione tra scuola e sociale che oggi coinvolge istituti di ogni ordine e grado.



In programma laboratori artistici, manuali e tecnologici dedicati anche a elettronica e robotica, attività sportive inclusive come Baskin, calcio balilla, arrampicata e tiro con l’arco ma anche esibizioni musicali dal vivo e visite guidate speciali alla Galleria Nazionale dell’Umbria curate dagli studenti del Cavour Marconi Pascal.

Fondamentale il supporto di Arpa Umbria che sostiene l’iniziativa attraverso attività dedicate e la partecipazione di artigiani e associazioni locali.

“Creativamente Insieme non è solo un evento, è la dimostrazione che la bellezza nasce dall’incontro tra diversità”, dichiarano gli organizzatori del Consorzio Auriga

Vossi ha definito l’iniziativa qualcosa che “viene dal cuore”, nata per dare visibilità “a tutto ciò che di bello” viene fatto ogni giorno per l’inclusione, sottolineando anche il ruolo dello sport come “strumento importante”.



Spera si è detta “molto affezionata” all’evento, evidenziando l’importanza di svolgerlo in centro storico e ricordando come da questa manifestazione siano nate “sinergie importanti”.



Croce ha parlato di una manifestazione “complessa e impegnativa quanto necessaria” sottolinaendo l’intenzione di continuare a sostenerla per le sue importanti finalità sociali.

La presidente Cicchi ha spiegato che il passaggio da “Diversamente creativi” a “Creativamente Insieme” nasce dal messaggio che ciascuno può esprimere “i suoi talenti senza vincoli né limiti”, ricordando che “insieme” rappresenta l’essenza dell’iniziativa.

Il garante Rolla ha sottolineato che il nuovo nome vuole mettere “al primo posto” la valorizzazione di “creatività e talenti, non la disabilità”, ricordando l’importanza di “stare tutti insieme” per abbattere i pregiudizi.

Martina Braganti