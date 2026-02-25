azioni già attivate e controlli rafforzati

In merito a quanto riportato dalla stampa locale sulla presenza di persone senza fissa dimora all’interno e nelle aree adiacenti all’Ospedale, la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia precisa che la situazione è da tempo oggetto di interventi concreti e coordinati. Dallo scorso gennaio è stato attivato un tavolo interistituzionale, a cui sono seguiti controlli mirati delle Forze dell’Ordine all’interno e nelle aree limitrofe al presidio ospedaliero, tra i quali quelli effettuati il 26 gennaio. Nel corso delle attività sono state denunciate due persone per accattonaggio.

Il 9 febbraio si è inoltre tenuto un ulteriore incontro congiunto con Questura e Servizi Sociali del Comune di Perugia per definire nuove azioni integrate di contrasto al fenomeno. Contestualmente è stato rafforzato il servizio di vigilanza interna, in particolare nelle ore notturne. La Direzione ribadisce che la sicurezza di pazienti, operatori e cittadini rappresenta una priorità assoluta e che ogni situazione di illegalità o comportamento molesto viene affrontata con determinazione, in stretto raccordo con le Istituzioni competenti.