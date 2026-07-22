La giunta comunale ha approvato nella seduta odierna il progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi interventi finalizzati a migliorare l’accessibilità e l’inclusione in due edifici scolastici della città. L’investimento, pari a 30mila euro (stanziati con l’assestamento di bilancio), consentirà di realizzare un’aula con particolari caratteristiche nella scuola secondaria di primo grado “G. Pascoli” e un servizio igienico accessibile nella scuola primaria “G. Cena”, rispondendo alle specifiche esigenze degli studenti, segnalate dai presidi, e garantendo ambienti sempre più inclusivi.
“Una scuola davvero pubblica è una scuola che sa accogliere ogni bambina e ogni bambino, senza lasciare indietro nessuno. Per questo – ha dichiarato l’assessora all’istruzione Francesca Tizi – continuiamo a investire anche in interventi mirati che, pur avendo un importo contenuto, hanno un valore educativo e sociale enorme. L’inclusione non è uno slogan, ma passa dalla qualità degli spazi, dall’attenzione alle esigenze delle persone e dalla capacità delle istituzioni di dare risposte concrete”.
“L’edilizia scolastica – ha infine concluso l’assessora – non significa soltanto costruire o ristrutturare edifici: significa creare luoghi nei quali tutti gli studenti possano sentirsi pienamente parte della comunità scolastica. È questo l’obiettivo che guida il nostro lavoro quotidiano: rendere le scuole comunali sempre più accessibili, sicure e capaci di rispondere ai bisogni di ciascuno”.
Perugia, scuole più accessibili con nuovi interventi
La giunta comunale ha approvato nella seduta odierna il progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi interventi finalizzati a migliorare l’accessibilità e l’inclusione in due edifici scolastici della città. L’investimento, pari a 30mila euro (stanziati con l’assestamento di bilancio), consentirà di realizzare un’aula con particolari caratteristiche nella scuola secondaria di primo grado “G. Pascoli” e un servizio igienico accessibile nella scuola primaria “G. Cena”, rispondendo alle specifiche esigenze degli studenti, segnalate dai presidi, e garantendo ambienti sempre più inclusivi.