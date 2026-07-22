Perugia, scuole più accessibili con nuovi interventi

La giunta approva un progetto da 30mila euro: un’aula dedicata alla Pascoli e un bagno accessibile alla scuola primaria Cena

La giunta comunale ha approvato nella seduta odierna il progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi interventi finalizzati a migliorare l’accessibilità e l’inclusione in due edifici scolastici della città. L’investimento, pari a 30mila euro (stanziati con l’assestamento di bilancio), consentirà di realizzare un’aula con particolari caratteristiche nella scuola secondaria di primo grado “G. Pascoli” e un servizio igienico accessibile nella scuola primaria “G. Cena”, rispondendo alle specifiche esigenze degli studenti, segnalate dai presidi, e garantendo ambienti sempre più inclusivi.

“Una scuola davvero pubblica è una scuola che sa accogliere ogni bambina e ogni bambino, senza lasciare indietro nessuno. Per questo – ha dichiarato l’assessora all’istruzione Francesca Tizi – continuiamo a investire anche in interventi mirati che, pur avendo un importo contenuto, hanno un valore educativo e sociale enorme. L’inclusione non è uno slogan, ma passa dalla qualità degli spazi, dall’attenzione alle esigenze delle persone e dalla capacità delle istituzioni di dare risposte concrete”.

“L’edilizia scolastica – ha infine concluso l’assessora – non significa soltanto costruire o ristrutturare edifici: significa creare luoghi nei quali tutti gli studenti possano sentirsi pienamente parte della comunità scolastica. È questo l’obiettivo che guida il nostro lavoro quotidiano: rendere le scuole comunali sempre più accessibili, sicure e capaci di rispondere ai bisogni di ciascuno”.