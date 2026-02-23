Perugia, sanzioni per carenze igienico sanitarie a due locali della movida

NeiJ confronti dei legali rappresentanti delle attività commerciali sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 4.000 euro

Nel quadro dei servizi di controllo del territorio rafforzati negli ultimi giorni dal Comando Provinciale Carabinieri, con il contributo della capillare presenza dei presidi dipendenti sull’intero perugino, e nel solco di una stretta sinergia con la Polizia Locale, si stanno susseguendo le attività ispettive insieme ai Reparti di specialità dell’Arma, nei diversi settori di competenza.

Al riguardo, sul capoluogo, i Carabinieri della Compagnia di Perugia, insieme a militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) ed al personale della Polizia Locale, hanno eseguito un servizio straordinario nell’area del centro storico maggiormente interessata dalla “movida”, finalizzato alla verifica del rispetto delle normative in materia di igiene e sanità nei luoghi pubblici e commerciali.

Nel dettaglio, sono stati effettuati due accessi ispettivi in altrettanti locali di somministrazione di cibi e bevande, che hanno sortito i medesimi esiti, ossia la mancanza di attuazione delle procedure di autocontrollo (h.a.c.c.p.) e carenze igienico – sanitarie e gestionali.

Alla luce di quanto emerso nel corso delle verifiche, nei confronti dei legali rappresentanti delle attività commerciali sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 4.000 euro, e notificate prescrizioni per la messa a norma delle carenze rilevate.