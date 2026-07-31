Perugia, prorogate le domande per le agevolazioni Tari 2026

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Jl Comune proroga la scadenza per richiedere riduzioni ed esenzioni. Richieste esclusivamente online

 

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande ai fini delle agevolazioni o esenzioni tari 2026 è stato prorogato fino alle ore 23.59 di martedì 5 agosto 2026.

La domanda può essere presentata esclusivamente online, accedendo al servizio dedicato con spid o cie.

Tutte le informazioni utili ed il link per procedere alla presentazione della domanda sono disponibili sulla pagina del sito istituzionale del Comune di Perugia, sezione “servizio” e poi “imposte e tasse”, raggiungibile al seguente indirizzo

https://www.comune.perugia.it/servizio/imposte-e-tasse-richiesta-agevolazione-tari/

In caso di difficoltà per la presentazione e compilazione della domanda è possibile rivolgersi agli sportelli Digipass che offrono assistenza gratuita.

Gli orari degli sportelli digipass sono i seguenti:

Lunedì 3 agosto:

Piazza Morlacchi 10-13

Ponte San Giovanni 15-17

Martedì 4 agosto:

Piazza Morlacchi 10-13

CISL Ellera 15-17

Mercoledì 5 agosto:

Ponte Felcino 9-11

Piazza Morlacchi 10-13

Ponte San Giovanni 15-17

Per utilizzare il servizio è necessario fissare un appuntamento contattando il numero 335-1200989 (anche tramite whatsapp), o inviando una mail all’indirizzo digipass@comune.perugia.it

         

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