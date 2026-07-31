Perugia, prorogate le domande per le agevolazioni Tari 2026

Jl Comune proroga la scadenza per richiedere riduzioni ed esenzioni. Richieste esclusivamente online

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande ai fini delle agevolazioni o esenzioni tari 2026 è stato prorogato fino alle ore 23.59 di martedì 5 agosto 2026.

La domanda può essere presentata esclusivamente online, accedendo al servizio dedicato con spid o cie.

Tutte le informazioni utili ed il link per procedere alla presentazione della domanda sono disponibili sulla pagina del sito istituzionale del Comune di Perugia, sezione “servizio” e poi “imposte e tasse”, raggiungibile al seguente indirizzo

https://www.comune.perugia.it/servizio/imposte-e-tasse-richiesta-agevolazione-tari/

In caso di difficoltà per la presentazione e compilazione della domanda è possibile rivolgersi agli sportelli Digipass che offrono assistenza gratuita.

Gli orari degli sportelli digipass sono i seguenti:

Lunedì 3 agosto:

Piazza Morlacchi 10-13

Ponte San Giovanni 15-17

Martedì 4 agosto:

Piazza Morlacchi 10-13

CISL Ellera 15-17

Mercoledì 5 agosto :

Ponte Felcino 9-11

Piazza Morlacchi 10-13

Ponte San Giovanni 15-17

Per utilizzare il servizio è necessario fissare un appuntamento contattando il numero 335-1200989 (anche tramite whatsapp), o inviando una mail all’indirizzo digipass@comune.perugia.it