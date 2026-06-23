Perugia pronta per L’Umbria che Spacca: debutto con Ernia

Ai Giardini del Frontone anche Nicolò Filippucci. Al via la 13ª edizione del festival diffuso

Perugia è già vestita a festa in attesa dell’avvio della 13/a edizione de L’Umbria che Spacca che inizia a scaldare i motori con la prima giornata. Mercoledì 24 giugno la città inizia ad animarsi di musica e attività diffuse per rigenerarsi puntando sui giovani e sulla contemporaneità della proposta culturale.

Ai Giardini del Frontone con il Main Stage si chiuderà la prima giornata con il live di Ernia, uno dei performer più rilevanti della scena rap. Insieme a lui in apertura anche il cantante umbro Nicolò Filippucci reduce dalla vittoria a Sanremo tra le Nuove Proposte e Prima Stanza a Destra che porterà sul palco di UCS26 la sua elettronica intima e viscerale, figlia di una nuova generazione cosciente di cantautorato indie. Nella stessa serata anche Radio Subasio DJ Set. La radio ufficiale del festival schiera i suoi campioni: Davide Berton, Gloria Gallo e Ignazio Failla. Un vero e proprio crossover musicale che accenderà i Giardini del Frontone e che rafforza e consolida la partnership con Radio Subasio che quindi accenderà i motori del festival fin da subito, firmando l’energia della giornata di apertura con un DJ Set esclusivo. Apertura cancelli dalle ore 19. Inizio concerti dalle ore 20 in poi.

In collaborazione con la Galleria Nazionale dell’Umbria, la musica torna ad incontrare l’arte in una cornice unica, quella della Galleria che Spacca: le sale del museo si trasformano in uno spazio di dialogo e racconto. Un’occasione speciale, uno degli appuntamenti più intimi e affascinanti del festival, per ascoltare gli artisti da vicino, tra storie e frammenti di live acustici che riecheggeranno tra i capolavori dell’arte umbra. Ogni giornata prenderà il via con un incontro con l’artista condotto dal giornalista Michele Bellucci. Tra parole e musica la prima ospite sarà Marina Rei. Apertura porte alle ore 16:30, inizio 17:15. Ancora pochissimi posti disponibili rimasti.

Per il terzo anno consecutivo riparte anche UnistraPg Stage, il palco di divulgazione sociale del festival realizzato in collaborazione con l’Università per stranieri di Perugia e con Unicoop Etruria. Per tre giorni sono in programma altrettanti incontri, moderati dalla giornalista Tiare Gatti Mora, nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga Stuart con inizio alle ore 17 (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Mercoledì 24 giugno il primo talk dal titolo “Sostenibilità alimentare: un dialogo su consumi consapevoli e cura dell’ambiente” sarà con la content creator Fabiola Di Sotto, nota come Fabiola VegMamy, Francesco Asdrubali, professore ordinario di Fisica Tecnica Ambientale presso l’Università per Stranieri di Perugia, ed Elisabetta Bini del Coordinamento Giovani Legambiente Umbria.

Mercoledì 24 si accenderanno i motori anche dello spazio che fa ballare, con i party e gli eventi delle serate più amate in tutta l’Umbria. Ormai conosciuto con il nome di Unipg Stage, al suo quinto anno di programmazione, il palco nell’Area esterna del Complesso Monumentale di San Pietro (Parcheggio Facoltà di Agraria) ospiterà al via Calar.

Non mancherà fin da subito la Chill Area in Borgo XX Giugno, davanti all’ingresso dei Giardini del Frontone, l’area dedicata all’aperitivo, al relax e alla world music. Dopo il successo dello scorso anno, il palco amplia la propria vocazione multiculturale ospitando artisti provenienti da diverse tradizioni musicali internazionali. Tra gli artisti in programma il 24 giugno, Kantner Brothers (USA) e La Makina del Ritmo (Chile). Concerti e performance ogni giorno dalle ore 17 fino a tarda notte con ingresso gratuito.

Saranno subito attive le “Oasi Acea”, veri e propri punti di erogazione idrica posizionati nelle aree strategiche del festival (come il Main Stage e la Chill Area), dove verranno forniti bicchieri interamente compostabili. Nel 2026 il festival compie infatti un altro piccolo passo in avanti per abbattere l’impatto ambientale grazie a una grande partnership con Acea, che garantirà acqua pubblica e gratuita a tutti i partecipanti. A dare un volto unico a questo progetto di sostenibilità è un artwork esclusivo firmato da una rinomata illustratrice nazionale, che trasformerà il messaggio ecologico in una vera e propria icona pop.

Inoltre, per legare l’educazione ambientale al divertimento, nascono gli Eco Games: con quiz interattivi sul risparmio idrico, Acea premierà i comportamenti virtuosi del pubblico regalando gadget ecosostenibili di reale utilità, tra cui clessidre da doccia per monitorare i consumi, borracce ultraleggere e t-shirt in cotone organico decorate con l’artwork ufficiale.

a per monitorare i consumi, borracce ultraleggere e t-shirt in cotone organico decorate con l’artwork ufficiale.

L’Umbria che Spacca è ideato, sviluppato e promosso dalla Roghers Staff APS.

Con il sostegno e il patrocinio di: Regione Umbria, Comune di Perugia, Università degli studi di Perugia, Università per stranieri di Perugia, Adisu Umbria, Confindustria Umbria, Confcommercio Umbria, Camera di Commercio dell’Umbria.

Con il sostegno di: Fondazione Perugia e Ministero della Cultura.

Cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito dei progetti PR FESR e PR FSE+.

In collaborazione con: Musei Nazionali di Perugia, Direzione regionale Musei nazionali Umbria, Galleria Nazionale dell’Umbria.

Main Sponsor: Birra Flea.

Sponsor: UniCoop Etruria

Water Partner: Acea Acqua.

Food Partner: Testone.

Mobility Partner: Ambrosi.

Merch by: Sestabase.

Print Partner: Grafox.

Radio ufficiale: Radio Subasio.

Info, contatti e biglietti in prevendita

Sito: www.umbriachespacca.it

Facebook: www.facebook.com/UmbriaCheSpacca/

Instagram: www.instagram.com/umbriachespacca