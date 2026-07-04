Perugia presente a Les Rencontres Économiques 2026

L’assessore Andrea Stafisso al più grande forum economico europeo grazie al gemellaggio con Aix-en-Provence

Il Comune di Perugia è stato presente a Les Rencontres Économiques 2026, il più grande forum economico d’Europa, in programma ad Aix-en-Provence, grazie al gemellaggio che lega le due città e su invito della municipalità francese.

A rappresentare l’amministrazione comunale è l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Stafisso, che partecipa ai lavori della manifestazione, quest’anno dedicata al tema “Navigare in un mondo caratterizzato dall’incertezza”, che riunisce alcune delle più autorevoli personalità del mondo economico, accademico e politico europeo per confrontarsi sulle principali sfide che attendono l’Europa e i suoi territori.

La presenza di Perugia rappresenta un’importante occasione per consolidare il rapporto con Aix-en-Provence e rafforzare il ruolo delle città nella costruzione del progetto europeo. Nel corso del forum è stato approfondito il contributo che le amministrazioni locali possono offrire nell’affrontare le trasformazioni economiche e sociali in atto, con particolare attenzione alle leve di sviluppo che possono essere attivate attraverso una più stretta collaborazione tra le due città, valorizzando il gemellaggio come strumento di cooperazione istituzionale, economica e culturale.

L’agenda dell’assessore Stafisso ha previsto vari incontri istituzionali, tra cui quelli con la sindaca di Aix-en-Provence, Sophie Joissains, con l’assessora Zerkani-Raynal e con altri funzionari della municipalità francese, nel corso dei quali sono state condivise prospettive e opportunità di collaborazione tra le due amministrazioni su vari ambiti come quello del turismo, del digitale e della cultura.

Di particolare rilievo anche gli incontri con l’ex presidente del Consiglio dei ministri Paolo Gentiloni e con l’ex presidente della Repubblica francese François Hollande, che hanno offerto l’occasione per un confronto sui temi della competitività europea, della crescita dei territori e del ruolo strategico delle città nel contesto internazionale.

«La partecipazione di Perugia a Les Rencontres Économiques – dichiara l’assessore Andrea Stafisso – rappresenta un’importante opportunità per rafforzare il posizionamento internazionale della nostra città. Il gemellaggio con Aix-en-Provence dimostra come le relazioni tra enti locali possano tradursi in occasioni concrete di confronto, scambio e progettazione comune. In un contesto internazionale caratterizzato da profonde incertezze, il dialogo tra le città assume un valore strategico per promuovere sviluppo, innovazione e coesione europea. Perugia vuole essere parte attiva di questo percorso, costruendo relazioni che possano generare nuove opportunità per il territorio e per il suo sistema economico e produttivo.»