Perugia pensa a una rete verde pedonale tra parchi e quartieri

incontro pubblico dedicato al progetto di mobilità dolce che punta a collegare aree verdi e quartieri della città attraverso nuovi percorsi pedonali

Una cintura verde pedonale che unisce parchi urbani, aree naturali e quartieri della città: è questa la visione al centro dell’iniziativa “Mobilità dolce e salute, una cintura verde pedonale fra parchi urbani e aree verdi del Comune di Perugia”, in programma sabato 16 maggio alle ore 9,30 presso il Circolo Arci La Piroga. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto aperto tra cittadini, associazioni e istituzioni per presentare un progetto dedicato al camminare come strumento di salute, socialità e rigenerazione urbana.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Perugia, è promossa dalle associazioni Perugia per la Sanità Pubblica e NaturAvventura, in collaborazione con Sistema San Sisto ets, Circolo Arci La Piroga, Circolo Ponte d’Oddi, ParteCiPiano aps, Circolo Arci Santa Sabina, Lacugnano Green Park, Ecomuseo del Tevere, Pila Si Ritrova, Mosaico Fontivegge, Auser Perugia, Explore aps.

La mattinata sarà introdotta e moderata dal giornalista Andrea Chioni, che darà la parola a Fabrizio Pottini (Perugia per la Sanità Pubblica e Sistema San Sisto) per una relazione introduttiva, seguita dall’intervento di Gian Piero Zurli (NaturAvventura) dedicato alla proposta di cintura urbana.

A seguire, gli interventi istituzionali e tecnici: Maurizio Del Pinto, direttore f.f. dell’Unità di Terapia intensiva Cardiologica dell’Azienda ospedaliera di Perugia, che parlerà di salute e mobilità dolce; Maria Elena Menconi, docente del dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, di ambiente come rigenerazione urbana; Marco Pierini, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Perugia; Pierluigi Vossi, assessore comunale sport, mobilità e infrastrutture connesse; Fabrizio Croce, assessore comunale al turismo, città storica, spettacolo dal vivo e creatività urbana; Francesco Zuccherini, assessore comunale agenda urbana, lavori pubblici, protezione civile; Thomas De Luca, assessore Regione Umbria all’energia, ambiente, politiche del paesaggio e programmazione urbanistica. Concluderà David Grohmann, assessore comunale all’ambiente, aree verdi, rigenerazione urbana.

L’incontro vuole essere un passo concreto verso una città più accessibile, sostenibile e attenta al benessere delle persone, promuovendo una rete di percorsi verdi che valorizzi il territorio e rafforzi la qualità della vita urbana