Perugia, orari estivi per le biblioteche comunali

Dal 6 luglio (fino al 29 agosto) entrano in vigore gli orari estivi delle biblioteche comunali di Perugia.
Eccoli nel dettaglio.
-Arconi: dal lunedì al sanato dalle 10 alle 19. Chiusa per revisione dal 31 agosto al 5 settembre;
-Augusta: lunedì e mercoledì 9-18.30, martedì, giovedì e venerdì 9-13.30. Chiusa per revisione dal 7 al 18 settembre;
-Biblionet: dal lunedì al santo dalle 9 alle 13. Martedì e giovedì 15-19. Chiusura per revisione dal 10 al 22 agosto.
-San Matteo degli Armeni: dal lunedì al venerdì 9-30-13, martedì e giovedì 15.30-19.30. Ultimo sabato del mese 15.30-19.30. Chiusura per revisione dal 3 al 7 agosto;
-Sandro Penna: dal lunedì al sabato 9-13, lunedì e mercoledì 15-19. Chiusura per revisione dal 124 al 29 settembre.