Perugia, oltre 1,5 milioni di euro per la riqualificazione di via Centova dal Curi a Ponte della Pietra

Lavori nella notte per limitare l’impatto sul traffico

Il Comune di Perugia informa la cittadinanza che, nell’ambito degli interventi di adeguamento e ripavimentazione delle strade comunali approvati con deliberazione di giunta comunale n. 431 del 22 ottobre 2025, sono state emesse due ordinanze (868 e 869 del 2026) relative a modifiche temporanee della circolazione in alcune delle principali arterie cittadine.

Il primo provvedimento riguarda i lavori di rifacimento del manto stradale lungo Viale Centova, nel tratto compreso tra la Rotatoria Genocidio degli Armeni e la Rotatoria Fellini, oltre a Viale Berlinguer, Rotatoria Berardi, Via Dottori e Via Martiri 28 Marzo. Gli interventi saranno effettuati dal 25 maggio al 18 giugno 2026, esclusivamente in orario notturno, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, nei giorni feriali.

La seconda ordinanza interessa invece Viale Pietro Conti, le rampe di accesso e uscita da Strada Trasimeno Ovest, la Rotatoria G.B. Danti, la Rotatoria Genocidio degli Armeni e Viale Centova nel tratto compreso tra Viale Conti e la Rotatoria Genocidio degli Armeni. In questo caso i lavori si svolgeranno dal 3 al 30 giugno 2026, sempre in orario notturno dalle 22 alle 6 nei giorni feriali.

Per consentire l’esecuzione degli interventi sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri o da impianti semaforici temporanei. I restringimenti saranno attivati progressivamente in relazione all’avanzamento del cantiere e per tratti non superiori ai 150 metri. Su tutte le strade interessate dai lavori e su quelle adducenti sarà inoltre istituito il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

“Partono finalmente interventi strutturali che avevamo programmato su una delle arterie più trafficate della città, Viale Centova, una delle strade che presenta maggiori criticità nell’area urbana e che rappresenta anche uno dei principali accessi a Perugia. Si tratta di un intervento particolarmente importante, che non riguarderà soltanto il rifacimento del tappetino di usura, ma anche la sistemazione profonda della parte sottostante del manto stradale.

I lavori si svilupperanno in due step consecutivi, dalla zona dello stadio Renato Curi fino all’area del cimitero di Ponte della Pietra, interessando rotatorie e principali collegamenti viari del quadrante sud della città. L’investimento complessivo supera il milione e mezzo di euro.

Abbiamo inoltre scelto di programmare questi interventi nelle ore notturne – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini – perché si tratta di una delle aree più trafficate della città, caratterizzata dalla presenza di quartieri densamente abitati, scuole, attività e importanti collegamenti viari. Lavorare di notte significa ridurre al minimo i disagi per cittadini, studenti e lavoratori, consentendo allo stesso tempo di intervenire in maniera efficace su infrastrutture fondamentali per la sicurezza stradale e la qualità della viabilità urbana. Sappiamo che qualche inevitabile disagio potrà verificarsi, ma si tratta di lavori necessari e attesi da tempo.

Voglio ringraziare tutti gli uffici tecnici che hanno seguito e analizzato il progetto, anche alla luce dei cambiamenti normativi che si sono susseguiti negli ultimi mesi sul tema delle infrastrutture stradali e del costante aumento dei costi che sta mettendo in difficoltà sia la filiera imprenditoriale sia gli enti locali. Da questo punto di vista il Comune di Perugia vuole continuare a essere vicino ai cittadini e alle imprese, cercando di portare avanti il maggior numero possibile di interventi, che durante l’estate vedranno una forte accelerazione.

Un ringraziamento particolare va inoltre all’ufficio gare per il supporto e la professionalità dimostrata, così come a tutta l’area delle opere pubbliche. Finalmente possiamo avviare questi lavori, offrendo a questo importante quadrante della città il decoro e la sicurezza che merita”.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea predisposta nelle aree interessate e si scusa per gli eventuali disagi, ricordando che gli interventi sono finalizzati al miglioramento della sicurezza e della qualità della viabilità urbana.