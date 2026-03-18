La Giunta comunale di Perugia ha approvato oggi la delibera relativa agli schemi di accordo per la concessione dei finanziamenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici cittadini, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il provvedimento si inserisce nel quadro del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 21 novembre 2025 e del successivo avviso pubblico rivolto agli enti locali per interventi urgenti di adeguamento alla normativa antincendio e di sicurezza delle scuole .

Il Comune di Perugia, individuato come soggetto attuatore, ha ottenuto il finanziamento per due interventi strategici su edifici scolastici del territorio :

la messa in sicurezza e l’adeguamento degli impianti della scuola secondaria di primo grado “U. Foscolo”, per un importo di 300mila euro;

l’adeguamento antincendio e impiantistico del plesso che comprende la scuola “Pascoli” (succursale), la primaria “Comparozzi” e l’infanzia “Piccolo Principe”, anch’esso per 300mila euro .

Complessivamente, si tratta quindi di interventi per 600mila euro finalizzati a migliorare i livelli di sicurezza degli edifici scolastici, in linea con gli obiettivi della Missione 4 “Istruzione e ricerca” del PNRR .

Con l’approvazione della delibera, il Comune potrà procedere alla sottoscrizione degli accordi con il Ministero e all’avvio delle attività operative, rispettando i tempi previsti per l’attuazione dei progetti.

Dichiarazione dell’assessora all’istruzione Francesca Tizi

Questi interventi rappresentano un passo concreto per garantire a studentesse e studenti ambienti sempre più sicuri e adeguati. La scuola è il primo luogo di crescita e formazione della nostra comunità e investire sulla sicurezza degli edifici significa investire sul futuro della città. Grazie alle risorse del PNRR possiamo intervenire in maniera mirata su criticità strutturali e impiantistiche, migliorando la qualità degli spazi educativi e offrendo a famiglie e personale scolastico maggiori garanzie