Perugia, nidi d’estate, servizio rafforzato per sostenere le famiglie

Il Comune prolunga le attività fino al 24 luglio, anticipa l’ingresso alle 7.30 e attiva per la prima volta anche il nido Anatroccolo

È in corso il servizio dei Nidi d’estate del Comune di Perugia, che quest’anno si presenta con un’offerta ulteriormente rafforzata per rispondere alle esigenze delle famiglie anche nel periodo estivo.

Tra le principali novità del 2026, il prolungamento del servizio dal 1° al 24 luglio, rispetto alle due settimane garantite lo scorso anno, con un ampliamento che consente di assicurare una maggiore continuità educativa e un supporto più efficace ai genitori durante tutto il mese. Accanto a questo, è stato esteso il servizio di ingresso anticipato alle ore 7.30 nei nidi comunali e, per la prima volta, è stato attivato anche il nido a gestione indiretta Anatroccolo, con un investimento del Comune pari a circa 19.900 euro.

«Abbiamo scelto di investire sui Nidi d’estate perché crediamo che i servizi educativi siano un sostegno concreto alle famiglie e, allo stesso tempo, un’opportunità importante per i bambini di continuare a vivere esperienze educative di qualità anche durante il periodo estivo. Rafforzare questo servizio significa offrire risposte sempre più adeguate ai bisogni delle persone, nella convinzione che investire sulla prima infanzia significhi investire sul futuro della nostra comunità.

Desidero ringraziare il coordinamento pedagogico, le educatrici, gli operatori e tutti gli uffici comunali che hanno reso possibile questo risultato. Dietro ogni servizio c’è un grande lavoro organizzativo e una professionalità che ogni giorno si traduce in attenzione, cura e qualità educativa.»

Nella mattinata di oggi l’assessora ai Servizi educativi Francesca Tizi ha visitato il nido comunale Arcobaleno di Ponte San Giovanni, incontrando il personale e i bambini impegnati nelle attività estive. La visita è stata l’occasione per portare il ringraziamento dell’Amministrazione a chi, anche nel mese di luglio, garantisce con competenza e dedizione un servizio fondamentale per la città.