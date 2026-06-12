Perugia Metrobus, modifiche alla viabilità tra via Dottori e via Soriano

Lavori notturni per il cantiere BRT. Previsti divieti di transito, restringimenti di carreggiata e deviazioni del traffico nella zona di San Sisto
Il Comune di Perugia informa che, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Metrobus – Bus Rapid Transit (BRT) lungo il corridoio Pievaiola-Settevalli, saranno adottati provvedimenti temporanei alla circolazione in prossimità dell’intersezione tra via Gerardo Dottori e via Pietro Soriano.
Le modifiche si rendono necessarie per consentire l’esecuzione di interventi infrastrutturali previsti dal progetto e saranno attuate in orario notturno, al fine di ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità ordinaria.
Dal 15 al 17 giugno 2026, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30 del giorno successivo, sarà istituito il divieto di transito nel ramo di via Pietro Soriano proveniente da via Gerardo Dottori, con deviazione del traffico sulla viabilità alternativa appositamente segnalata.
Nelle notti del 18 e 19 giugno 2026, sempre dalle 21.30 alle 5.30, saranno invece attivati:
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il restringimento della carreggiata di via Gerardo Dottori, nel tratto a senso unico in direzione Ospedale immediatamente successivo all’intersezione con via Pietro Soriano, mediante soppressione di una corsia di marcia;
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il divieto di transito nel ramo di via Pietro Soriano che immette su via Gerardo Dottori, con deviazione del traffico sulla viabilità alternativa.
Per tutta la durata delle lavorazioni sarà inoltre istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti interessati dagli interventi e nelle strade adiacenti.
Le imprese incaricate provvederanno all’installazione della segnaletica temporanea e all’indicazione dei percorsi alternativi. Al termine di ciascuna lavorazione notturna sarà ripristinata la normale transitabilità delle strade interessate.
Il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche temporanee alla circolazione.
Tutti i dettagli dell’ordinanza e le planimetrie dei percorsi alternativi sono disponibili sul portale dedicato: www.metrobusperugia.it.