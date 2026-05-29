Perugia, maltrattava la compagna: denunciato

Aggressioni, insulti e minacce per anni

A seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto presso un’abitazione della città per una lite in famiglia, a seguito del quale ha denunciato un uomo, classe 1979, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno sentito in merito la richiedente, la quale ha riferito di aver avuto una lite con il compagno, a seguito della quale si erano reciprocamente colpiti.

La donna, successivamente, si è recata in Questura per sporgere querela contro il compagno, circostanza in cui ha riferito che quest’ultimo, ossessivamente geloso e dedito all’abuso di alcol, era solito tenere comportamenti aggressivi nei suoi confronti.

La denunciante ha riferito che, in più di una circostanza, il 46enne l’aveva aggredita fisicamente, insultandola anche in presenza della figlia.

La vittima ha raccontato che, a causa della morbosa gelosia, l’uomo le aveva anche impedito di usare il rossetto o di indossare determinati vestiti.

Infine, in un’occasione, aveva persino minacciato di sfregiarle il viso, in modo da non essere più guardata da nessuno.

Per tali motivi, al termine delle attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia.