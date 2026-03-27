Perugia, maltrattamenti in famiglia: arrestato 37enne

Si tratta di un cittadino nigeriano

Personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, è intervenuto per una lite in famiglia a seguito del quale ha denunciato un cittadino nigeriano, classe 1988, per il reto di maltrattamenti in famiglia.

Giunti sul posto, gli agenti hanno notato che nell’abitazione vi erano numerosi frammenti di terracotta in terra, segno evidente di una lite violenta.

Dopo aver riportato la calma tra le parti, i poliziotti hanno acquisito la querela della vittima, la quale ha riferito di numerosi episodi di violenza quotidiana subiti dal marito, sia di natura psichica che fisica, avvenuti anche in presenza della figlia minore della coppia.

Dalle verifiche effettuate, i poliziotti hanno constatato che, effettivamente, erano diversi gli interventi delle Forze dell’Ordine per lite avvenuta tra i coniugi.

Gli operatori, quindi, hanno sottoposto l’uomo a perquisizione personale, attività che ha dato esito positivo; infatti, all’interno di una tasca, è stato trovato un taglierino, poi sottoposto a sequestro.

Accompagnato in Questura, al termine delle attività di rito, il 37enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

La donna e la bambina, invece, sono state affidate al pronto intervento sociale.