Perugia, lavori stradali tra il Monumento alla Pace e il Curi

Modifiche alla circolazione per i cantieri notturni

Prosegue il piano di riqualificazione della rete viaria cittadina promosso dall’Amministrazione comunale di Perugia. Con l’ordinanza n.931 del 3/6/2026 si cominciano da oggi e fino al 30 giugno 2026, nei giorni feriali, le lavorazioni notturne (dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del giorno successivo) del secondo lotto che va dalla rotonda Monumento della Pace allo Stadio Curi, comprese le rampe di accesso alla E45. Durante tali lavorazioni è previsto il senso unico alternato.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie cittadine, finalizzato a migliorare la qualità della circolazione e il livello di sicurezza per automobilisti, motociclisti e utenti della strada.

“Da oggi – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Zuccherini – prende il via il secondo lotto di un intervento strategico per la città di Perugia. Stiamo intervenendo su una delle arterie più importanti e trafficate del territorio comunale, che collega quartieri, aree produttive e principali direttrici di accesso alla città. Si tratta di un investimento significativo, finanziato dall’Amministrazione comunale, che consentirà di migliorare la sicurezza, il comfort di guida e la qualità complessiva della rete stradale”.

“Il tratto interessato – prosegue Zuccherini – va dalla rotatoria del Monumento alla Pace fino allo stadio Renato Curi, comprese le rampe di accesso alla superstrada. Nei prossimi giorni forniremo ulteriori informazioni sulle modalità di esecuzione e sull’avanzamento del cantiere, all’interno di un più ampio quadro di riqualificazione delle infrastrutture viarie di Perugia che l’Amministrazione sta portando avanti in diverse zone della città”.