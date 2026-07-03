Perugia, la maggioranza consiliare difende Carini

Riceviamo e pubblichiamo nota dei gruppi di maggioranza al Comune di Perugia

Le forze di maggioranza in Consiglio comunale respingono con fermezza le dichiarazioni diffuse da Perugia Civica, che mettono in discussione la serietà, l’imparzialità e la professionalità del Presidente della III Commissione consiliare permanente, Cesare Carini.

Si tratta di un attacco del tutto infondato e strumentale, che tenta di alimentare una polemica politica facendo passare come scelta discrezionale quello che invece è il semplice e rigoroso rispetto del Regolamento del Consiglio comunale.

L’attività della III Commissione si svolge nel pieno rispetto delle norme che disciplinano il funzionamento dell’assemblea, seguendo l’ordine cronologico degli atti depositati e garantendo a tutti i gruppi consiliari pari dignità e uguali diritti. *Un lavoro condiviso con la vice presidenza che, ricordiamo, è in capo all’opposizione e da cui non sono pervenute richieste né sono state ignorate istanze, come vorrebbe far pensare il comunicato di Perugia Civica*. Attribuire al Presidente responsabilità inesistenti significa screditare il corretto funzionamento delle istituzioni e il lavoro svolto con equilibrio e senso *di responsabilità*

È legittimo che l’opposizione eserciti il proprio ruolo di controllo e di proposta, ma è altrettanto doveroso che il confronto politico si mantenga entro i confini del rispetto personale e istituzionale, evitando accuse prive di fondamento che finiscono soltanto per alimentare un clima di sterile contrapposizione.

Colpisce che, ancora una volta, anziché avanzare proposte concrete, si scelga la strada della polemica e della delegittimazione personale, nella evidente difficoltà di costruire un confronto basato sui contenuti.

La maggioranza continuerà a lavorare con serietà e responsabilità nell’interesse della città, difendendo il ruolo delle istituzioni e di chi le rappresenta con correttezza e imparzialità. Al Presidente Cesare Carini va la piena fiducia e il convinto sostegno di tutte le forze di maggioranza, certi che continuerà a svolgere il proprio incarico nel rispetto del Regolamento e nell’interesse del Consiglio comunale e della comunità perugina.