Perugia, incendio in una mansarda: una donna in ospedale

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa notte per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento al terzo piano mansardato di una palazzina.

Sul posto sono intervenute la squadra della sede centrale di Perugia, la squadra del distaccamento di Corso Cavour e il funzionario VVF di guardia.

L’occupante dell’abitazione è stata affidata al personale del 118 per i controlli e le cure necessarie a seguito dell’inalazione di fumi tossici ed è stata trasportata in ospedale. Presente anche il personale della Polizia di Stato.

L’appartamento interessato dal rogo è stato dichiarato del tutto inagibile a causa dei danni. Anche parte della palazzina è stata resa temporaneamente inagibile a causa dei danni da fumo e delle infiltrazioni d’acqua dovute alle operazioni di spegnimento.