Perugia, in Via della Viola parte il “Vuoto a Rendere”

Da questo fine settimana la sperimentazione con tre locali aderenti e bicchieri riutilizzabili con cauzione

Con l’ultimo fine settimana di luglio prende il via la fase operativa di “Vuoto a Rendere”, il progetto del Comune di Perugia e Gesenu nato per ridurre i rifiuti monouso e favorire l’economia circolare.

Sarà via della Viola a ospitare la fase operativa del progetto, con il coinvolgimento iniziale di tre attività: Bar del Civico 25, C’era una Vodka e Free Ride. L’obiettivo è ridurre i rifiuti prodotti dal consumo di bevande e incentivare modelli di consumo più sostenibili. Il progetto punta a testare un sistema di riutilizzo dei bicchieri per ridurre i rifiuti e promuovere modelli di consumo più sostenibili, contribuendo anche al decoro delle aree più frequentate nelle ore serali.

I clienti potranno consumare le bevande in bicchieri riutilizzabili, realizzati in materiale resistente e disponibili in tre colorazioni (arancione, bianco e verde), personalizzati con una grafica creata appositamente per il progetto. Al momento dell’acquisto sarà richiesta una cauzione di un euro, che verrà restituita alla riconsegna del bicchiere nel locale aderente. In alternativa, sarà possibile conservarlo come ricordo, trattandosi di un’edizione limitata.

La sperimentazione consentirà inoltre di raccogliere dati sull’utilizzo del sistema, sull’efficacia della cauzione e sulla riduzione del consumo di bicchieri monouso. Se i risultati saranno positivi, il modello potrà essere esteso anche ad altre aree della città interessate da eventi e manifestazioni. È inoltre allo studio la possibilità di inserirlo nelle future misure regionali dedicate alla prevenzione della produzione dei rifiuti, con l’obiettivo di applicarlo anche ai principali eventi dell’Umbria.

“con questa iniziativa – spiegano gli assessori Croce e Grohmann – il Comune di Perugia, insieme a Gesenu, intende dare vita a un percorso che offra soluzioni concrete al problema della proliferazione dei rifiuti e che possa al contempo promuovere un modello più ecologico e sostenibile di consumo, in grado di coinvolgere in modo sinergico sia i gestori dei locali che i cittadini. Via della Viola rappresenta il contesto ideale per testare questo modello virtuoso di circolarità e collaborazione tra soggetti pubblici e privati, e i risultati di questa sperimentazione forniranno una base preziosa per future estensioni del progetto anche in altre, non meno importanti aree della nostra città”.

Martina Braganti