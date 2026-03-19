Perugia: il futuro del design protagonista alla Sala dei Notari

Ospiti Giuliano, Nanni, Riccardo e Raffaele, ideatori, autori e conduttori del popolare podcast Cafè Design.

Nel corso della mattinata verranno consegnati i NID Design Award, premi previsti per gli ex studenti dell’istituto perugino che si sono contraddistinti nelle categorie career e proiecto

In pochi anni è diventato uno degli appuntamenti più importanti in Umbria per capire in che direzione si sta muovendo il design contemporaneo, e, allo stesso tempo, premiare i nuovi talenti e chi si distingue per innovazione, sostenibilità e impatto sociale: venerdì 27 marzo torna alla Sala dei Notari di Perugia il NID Design Award, riconoscimento promosso dal NID – Nuovo Istituto Design di Perugia in collaborazione con il popolare podcast Caffè Design.

A condurre la mattinata, dalle 9, saranno proprio Giuliano, Nanni, Riccardo e Raffaele, designer e podcaster, creatori del format online nato nel 2017 e diventato ormai un punto di riferimento per la comunità italiana di appassionati e addetti ai lavori. L’evento sarà anche l’occasione per la consegna dei NID Design Award, riconoscimento nato nel 2023 in occasione dei 40 anni del NID con l’obiettivo di celebrare il talento e la creatività degli studenti ed ex studenti del centro formativo d’eccellenza perugino.

Verranno premiati 13 studenti: 8 per la categoria Proiecto, per le tesi più innovative, progetti che esplorano nuovi orizzonti nel design e nelle arti figurative, con soluzioni creative, sostenibili e all’avanguardia; 5 nella categoria Career, dedicata a chi ha dimostrato eccellenza, innovazione e leadership nel proprio campo, contribuendo in modo significativo all’industria creativa.