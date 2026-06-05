Perugia: furto aggravato in concorso di gasolio da mezzi edili-stradali, un arresto e una denuncia

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 51enne italiano e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un connazionale, 53enne, entrambi residenti in provincia, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso.

L’intervento è scaturito da una segnalazione nel senso al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112, per cui i militari hanno raggiunto immediatamente località Ponte della Pietra, ove sono riusciti a individuare e sorprendere l’autore materiale del furto, ancora intento ad asportare il combustibile da un mezzo da cantiere stradale e ad identificare il complice che lo attendeva a bordo di un’autovettura nelle immediate vicinanze.

La successiva perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire due taniche contenenti gasolio appena sottratto, nonché ulteriore materiale edile e capi di vestiario di cui l’uomo non era in grado di giustificare il possesso.

Al termine delle formalità di rito, in ragione dei gravi elementi indiziari raccolti a suo carico, il 51enne è stato dichiarato in stato di arresto, e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa della celebrazione del giudizio per rito direttissimo, mentre il complice è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia.

All’esito dell’udienza, il Giudice del Tribunale di Perugia, nel convalidare l’arresto, ha disposto a carico dell’interessato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.