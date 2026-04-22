Franca Pacini e la Regina Elisabetta II: nate lo stesso giorno, il 21 aprile 1926. Grande festa a Perugia per il secolo di vita della centenaria di Magione

Grande festa alla residenza protetta “Anchise” di Perugia, la struttura che si trova in prossimità dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia, dove tutti insieme hanno festeggiato i 100 anni di Franca Pacini, considerata la “gemella” della Regina Elisabetta del Regno Unito, accomunate dalla data di nascita del 21 aprile 1926. La Regina che ci aveva lasciato l’8 settembre del 2022. Magionese, Franca è stata festeggiata dalle figlie, insieme a nipoti e pro nipoti, in un clima di grandi emozioni. Ma la festa è solo agli inizi, visto che il prossimo 2 maggio ci sarà a festeggiarla l’intero suo paese di Sant’Arcangelo, in una festa presso gli impianti sportivi a cui è annunciata anche la presenza del sindaco di Magione, Massimo Lagetti.