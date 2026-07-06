Perugia, Falistocco (Avs): “La variazione di bilancio investe sulla città”

Il consigliere esprime soddisfazione per la manovra: risorse per Corso Vannucci, Pian di Massiano, quartieri, sport, cultura e sociale

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione della variazione di bilancio, una manovra che conferma la volontà dell’Amministrazione di investire in progettualità fondamentali per Perugia e per i suoi quartieri, molti dei quali attendevano da anni interventi concreti”, spiega in una nota il consigliere comunale di AVS, Lorenzo Falistocco

“Questa variazione mette al centro una visione di città che guarda sia ai luoghi simbolo sia ai bisogni quotidiani delle persone. Penso allo stanziamento di un milione di euro per l’avvio del rifacimento di Corso Vannucci e Piazza IV Novembre, ma anche agli investimenti sul Percorso Verde di Pian di Massiano, due interventi strategici per migliorare la qualità dello spazio pubblico, l’accessibilità e la vivibilità della nostra città.

Accanto a questi trovano spazio investimenti importanti per il Teatro Foresi, per il CVA di Piccione, per gli impianti sportivi, il verde pubblico, il sociale, la cultura e le manutenzioni diffuse. Una scelta che dimostra la volontà di rispondere alle esigenze dei territori e, allo stesso tempo, di rafforzare servizi e infrastrutture fondamentali per la comunità.

Come Alleanza Verdi e Sinistra crediamo che le risorse pubbliche debbano essere orientate a migliorare concretamente la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini, riducendo le disuguaglianze e restituendo centralità ai beni comuni e agli spazi condivisi. Questa variazione di bilancio va in questa direzione.

Ringrazio infine l’assessora al Bilancio Alessandra Sartore, gli uffici comunali, la Giunta e tutto il Consiglio per il lavoro svolto su un provvedimento che rappresenta un passaggio fondamentale per dare risposte concrete alla città”.