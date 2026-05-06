Il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra attacca: “La destra dialoga con i neofascisti, così si alimenta solo il razzismo”

“Apprendiamo di una iniziativa a Perugia sul tema della remigrazione, con esponenti della Lega, partito di maggioranza a livello nazionale, ed esponenti di CasaPound”. A dirlo è Lorenzo Falistocco, il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nel Consiglio comunale di Perugia.

“Siamo di fronte alla peggiore destra che dialoga con i neofascisti di CasaPound – prosegue il consigliere -. Una proposta che nulla ha a che fare con la storia di Perugia, città da sempre attraversata da più culture e un’iniziativa che non risolve un solo problema, neppure sulla sicurezza. Qui non si parla infatti di sicurezza nelle nostre città, ma di una proposta che rischia di alimentare il razzismo e funge da grande distrattore nei confronti delle tante ingiustizie che attraversano i nostri tempi. Salari, salute, istruzione, economia, tutti temi sui quali la destra non ha soluzioni. Alcuni consiglieri ci hanno parlato di clima divisivo in città, allora lo dico in maniera chiara, hanno ragione perché come Avs con i neofascisti di Casapound, al contrario di esponenti della Lega, non abbiamo nessuna intenzione di parlarci. Il 25 Aprile – conclude Falistocco – si festeggia tutti i giorni ripudiando i germi che portano ai regimi autoritari e neofascisti”.