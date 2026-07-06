Perugia, ex Senologia: la palazzina restituita alla città e agli studenti

L’edificio del Parco Santa Margherita ospiterà aule studio, servizi agli studenti e sarà intitolato alla ricercatrice Monia Andreani

Abbiamo voluto ristrutturare la palazzina Ex Senologia per restituire un importante spazio alla comunità studentesca e alla città tutta

dichiara con soddisfazione il rettore dell’Università per Stranieri di Perugia Valerio De Cesaris nell’annunciare la prossima visita inaugurale all’edificio del Parco Santa Margherita che i perugini hanno conosciuto prima come sede del “manicomio” cittadino e successivamente come “padiglione di senologia”.

Giovedì 16 luglio (ore 18:00) l’edificio sarà infatti protagonista di una visita inaugurale nel corso della quale il rettore De Cesaris, accompagnato dalla sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, illustrerà le molteplici destinazioni d’uso dello stabile in corso di ristrutturazione.

I due piani dell’edificio, sito in via della Briglia di Braccio, verranno eminentemente destinati alla fruizione studentesca, con aule studio, una sala ristoro e spazi in autogestione, ma vi sarà anche una grande sala conferenze, alcuni uffici destinati ai servizi agli studenti, come quelli di supporto all’Erasmus, oltre alla sede del Warredoc, storico centro di studio e ricerca dell’ateneo sulle risorse idriche.

La nuova struttura della Stranieri verrà intitolata a Monia Andreani, ricercatrice di Filosofia politica presso l’Ateneo e docente di Bioetica presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, morta a Fano il 27 maggio 2018, la quale ha rappresentato per gli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia un importante punto di riferimento sui temi della cura delle persone fragili, del rispetto delle differenze e della parità di genere. Con i suoi studi e con il suo insegnamento, Andreani ha infatti molto contribuito alla crescita culturale della comunità accademica dell’Unistrapg, contribuendo a far vivere l’università agli studenti come luogo di incontro e dialogo, laboratorio di cittadinanza globale e presidio di valori democratici.

Intitolare la nostra nuova palazzina a Monia Andreani

– ha dichiarato il rettore De Cesaris annunciando l’evento del prossimo 16 luglio –