Perugia, evade dai domiciliari: denunciato dalla Polizia

L’uomo è un cittadino italiano classe 1999

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di allarme generato da braccialetto elettronico, sono intervenuti presso l’abitazione di un cittadino italiano – classe 1999, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico, che è stato in seguito rintracciato e denunciato per il reato di evasione e violazione delle prescrizioni della misura cautelare.

Nello specifico gli agenti, giunti sul posto, hanno appurato che il ragazzo si era allontanato dall’abitazione pochi minuti prima con la scusa di recarsi nel garage per svolgere attività fisica, facendo perdere le proprie tracce.

I successivi accertamenti effettuati dagli operatori presso il domicilio hanno confermato l’assenza del soggetto, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Le attività di ricerca, effettuate nell’immediatezza, non hanno consentito il rintraccio del giovane che, il giorno dopo, è ritornato presso la propria abitazione.

Per questo motivo, accertato il ripristino della misura, i poliziotti hanno deferito il 26enne all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione e violazioni delle prescrizioni della misura cautelare degli arresti domiciliari.